Renkli kozmetiğe maske ayarı

22 Ekim 2020

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Geride bıraktığımız yıl itibari ile Türkiye’deki büyüklüğü 15 milyar TL’ye yaklaşan kozmetik sektörü de salgından etkilendi. Özellikle renkli kozmetik satışları, izolasyon döneminin ardından hayatımızın bir parçası haline gelen maske kullanımı nedeni ile düşüş gösterirken, ruj kategorisindeki düşüş daha derin hissedildi. Diğer taraftan göz makyajı ürünleri satışında ise artış yaşandı. Doğrudan Satış Derneği (DSD) Başkanı Orkun Gül, dernek olarak henüz bu seneye dair ortak bir data oluşturmadıklarını ancak derneğe üye büyük şirketlerin mart-ağustos dönemi satış rakamlarına göre saç, vücut bakımı kategorilerinde yer alan ürünlerin satışında artış; renkli kozmetik ve parfüm kategorilerinde ise daralma yaşandığını anlattı. Gül, renkli kozmetikte özellikle dudak ve yüz makyajı alt kategorilerinde düşüşün daha fazla olduğunu söyledi.

Stoklama davranışı yüzde 10 arttı

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş da koronavirüs pandemisinin tüketim alışkanlıklarında köklü değişikliklere neden olduğunu söyledi. Pandeminin ilk dönemlerinde özellikle hijyen ve kişisel bakım ürünlerine olan ilginin arttığını belirten Yurddaş, yine bu dönemde stoklama davranışlarında ise yüzde 10’luk artış yaşandığını anlattı. Normalleşme süreciyle birlikte yavaş yavaş eskiye dönüşün hızlandığını belirten Yurddaş, “Ofise dönüş ile birlikte kozmetik ürünlerine olan ilgi yeniden arttı. Yüzlerimizin yarısını kaplayan maskeler nedeniyle kozmetik tercihlerinde de fondöten, ruj gibi ürünlerdense maskara, far, göz kalemi gibi göz makyaj ürünlerine olan talep, cilt ve dudak makyaj ürünlerine göre daha fazla gerçekleşti. Bu dönem en çok talep gören ürünler arasında ise yüz kremleri, cilt bakım maskeleri ve maskaralar bulunuyor. Genel olarak baktığımızda ise müşterilerimizin hem hijyen hem cilt bakım hem de başta göz makyajı olmak üzere kozmetik ürünlerine talep gösterdiklerini görüyoruz” dedi.

Ziyaret sıklığı azaldı, ürün adedi arttı

Müşterilerin bu dönemdeki genel alışveriş alışkanlıklarından da bahseden Yurddaş, “Mağazalara gelme sıklığı biraz daha azaldı ancak sepetlerindeki ürün adedinde artış yaşandı. Ayrıca kasa promosyon ürünleri olarak tanımladığımız kasa önü ürünler de en yüksek satış seviyesine ulaştı. Müşteriler avantajlı teklifler sunulduğunda bunu mutlaka değerlendirmek istiyorlar ve iyi bir teklif sunulduğu zaman alışverişlerine mutlaka bu teklifl eri de dahil ediyorlar.” Yurddaş’ın verdiği bilgilere göre müşteriler evlerine yakın bölgelerdeki cadde mağazalarından ve açık alanı olan AVM mağazalarından alışveriş yapmayı daha fazla tercih ediyorlar. Özetle gerek fiziksel mağazacılıkta yaşanan toparlanma gerek e-ticaret kanallarının aktif kullanımı sayesinde, kişisel bakım ve kozmetik sektörünün yılı artan bir satış eğrisiyle kapatacağını düşünülüyor.

Yüzde 20-30 küçülme var

L’Occitane Türkiye Genel Müdürü Pınar Akçam ise göz makyaj ve bakım ürünlerine olan ilginin daha çok arttığını söyledi. Akçam, bu kapsamda bu yıl lansmanını yaptıkları göz serumuna olan talebin de arttığını belirterek, “Kozmetik sektöründe ana kategorileri düşündüğümüzde, en çok küçülen kategori yine öncelikli makyaj grubu olmakla birlikte, genel bir küçülme olduğunu öngörebiliriz. Dünya üzerinde tüm büyük kozmetik gruplarında global çerçevede bakıldığında pandemi başlangıcından bugüne kadar en az yüzde 20-30 küçülme yaşandı. Bizim ülkemizde de kur artışlarından arındırılmış satışlara baktığımızda benzer bir tablo söz konusu oldu” dedi.