Resesyon korkusu azaldı, destek yükseldi: ABD'lilerin Trump’ın ekonomi politikalarına güveni artıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın icraatlarına verilen destek artış gösterdi. Reuters/Ipsos tarafından yapılan son ankete göre, Trump’ın görev onayı oranı bu hafta yüzde 44'e yükseldi. Nisan ayı sonunda yapılan bir önceki ankette bu oran yüzde 42 seviyesindeydi.

İki gün süren ankette katılımcıların Trump’ın ekonomi politikalarına olan desteği de artış kaydetti. Ekonomi yönetimine onay oranı yüzde 36’dan yüzde 39’a çıktı. Trump, göreve başladığı 20 Ocak’taki yüzde 47’lik onay oranını, özellikle ticaret savaşları nedeniyle zaman içinde kaybetmişti.

Başta Çin olmak üzere birçok ticaret ortağına yönelik gümrük tarifelerinde tarihi artışlara imza atan Trump yönetimi, bu hamlelerin borsa üzerindeki olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak son haftalarda bu sert tavırdan geri adım atıldı. Pazartesi günü Çin'e uygulanan bazı gümrük vergilerinin azaltıldığı açıklandı.

Bu gelişmelerin ardından borsalarda da toparlanma görüldü. S&P 500 endeksi, Trump’ın tarifelerini açıklamasından sonra yaşanan düşüşten toparlanarak yüzde 17 oranında değer kazandı.

Kamuoyunda ise ekonomik daralma korkusunun azaldığı gözlemlendi. Nisan ayında yapılan ankette katılımcıların yüzde 76’sı resesyon endişesi taşıdığını belirtirken, bu oran son ankette yüzde 69’a geriledi. Borsaya yönelik kaygılar da yüzde 67’den yüzde 60’a düştü.

Reuters/Ipsos anketinin hata payı yüzde 3 olarak belirtilirken, gözlemlenen değişim Trump’ın ekonomi politikalarının kamuoyu algısı üzerinde yeniden etkili olmaya başladığını gösteriyor.