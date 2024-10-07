Resesyon riski azaldı: Goldman Sachs'tan ABD için olumlu ekonomik tahmin

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için resesyon olasılığını düşürdü. Banka, son istihdam verilerinin beklenenden daha iyi gelmesi üzerine ABD ekonomisinin önümüzdeki 12 ay içinde resesyona girme olasılığını yüzde 20’den yüzde 15’e indirdi. Goldman Sachs’ın baş ABD ekonomisti Jan Hatzius, eylül ayı istihdam raporunun “işgücü piyasası anlatısını sıfırladığını” ve istihdam verilerinin işgücü talebine yönelik endişeleri yatıştırdığını ifade etti.

İstihdam raporu, resesyon endişelerini azalttı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan eylül ayı istihdam raporu, beklentilerin üzerinde istihdam artışı ve işgücü piyasasında devam eden güçlenme sinyalleri verdi. Bu gelişme, işgücü piyasasının resesyon beklentilerini kırmasına neden oldu. Hatzius, "İşsizlik oranının artış eğilimini önlemek için işgücü talebinin çok hızlı zayıfladığına dair korkular azaldı. Bu durum, genel ekonomik görünümün güçlü kalmasını sağlıyor" dedi.

Faiz indirimi beklentisi de azaldı

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Haziran 2025’te yüzde 3,25-3,5 aralığında bir nihai faiz oranına ulaşmak için arka arkaya 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisini korudu. Ancak Hatzius, 50 baz puanlık faiz indirimi riskini artık çok daha düşük gördüklerini ifade etti. Bu tahmin, istihdam verilerindeki pozitif eğilimlerin ekonomik toparlanma sürecine dair güveni artırdığı anlamına geliyor.

"İstihdam artışının yavaşlaması için belirgin bir neden görmüyoruz"

Hatzius, eylül ayındaki işgücü piyasası verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “İş ilanlarının yüksek olduğu ve GSYH’nin güçlü bir şekilde büyüdüğü bir dönemde, istihdam artışının vasat olması için belirgin bir neden görmüyoruz” şeklinde konuştu. Hatzius ayrıca, ekim ayının özellikle karmaşık bir ay olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu ay içinde yaşanabilecek kasırga ve büyük grevlerin maaş bordroları üzerinde geçici bir baskı oluşturabileceğini belirtti.

ABD ekonomisinde resesyon riski düşüyor

ABD ekonomisi, yüksek faiz oranlarının tüketici harcamalarını ve işletme yatırımlarını etkilemesine rağmen güçlü istihdam verileri ve ekonomik büyüme sinyalleriyle resesyon riskini azalttı. Goldman Sachs, resesyon riskini yüzde 15’e indirirken, ABD ekonomisinin istihdam ve büyüme açısından sağlıklı bir denge yakalamaya devam ettiğini vurguladı.

Hatzius, “ABD ekonomisinin büyüme dinamikleri hala güçlü ve işgücü piyasasında yaşanan geçici yavaşlamaların genel ekonomik görünüm üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasını beklemiyoruz” dedi. Goldman Sachs’ın güncel tahminine göre, Fed’in gelecek yıl kademeli olarak faiz indirimlerine başlaması ve büyüme hedeflerini koruması olası görünüyor.

Ekonomik toparlanma sinyalleri

Goldman Sachs’ın revize ettiği resesyon tahmini, ABD ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha az risk altında olduğunu ve toparlanma sürecinin devam ettiğini gösteriyor. İşgücü piyasasında istikrarlı bir seyir izlenmesi, yüksek faiz oranlarının yarattığı baskılara rağmen ekonomik büyümenin sürdürülebilir olduğunu kanıtlıyor.

ABD’de ekonominin genel görünümü, istihdam verilerindeki iyileşme ve işgücü piyasasındaki güçlü taleple birlikte pozitif bir seyir izliyor. Ancak Hatzius, ekim ayının maaş bordrolarında geçici bir düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu ve “Kasırga ve büyük grevlerin istihdam verileri üzerinde geçici etkileri olabilir. Ancak bu durumun genel ekonomik görünüm üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasını beklemiyoruz” dedi.