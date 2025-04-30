'Resesyona karşı korunma zamanı' geldi diyen Goldman Sachs 'altın' öneri!
Goldman Sachs Emtia Araştırma Ekibi, artan resesyon risklerine karşı yatırımcıların uzun altın pozisyonlarıyla portföylerini korumaları gerektiğini savundu. Kurum, Hazine tahvillerinin bu tür risklere karşı yeterli koruma sağlayamayabileceğini vurgularken, altının yükseliş senaryosunda 3.700 dolar/ons seviyesini aşabileceğini öngördü.
Goldman Sachs’ın Emtia Araştırma Ekibi, yatırımcıların yüksek düzeydeki konjonktürel resesyon risklerine karşı portföylerini koruma altına almak için uzun altın pozisyonları açmaları gerektiğini belirtti.
Kurum, ABD'de gümrük tarifelerinin gevşetilmesiyle birlikte piyasada yaşanan “rahatlama rallisi” sonrası risk varlıklarında ve döngüsel emtialarda yukarı yönlü fiyatlama potansiyelinin azaldığını, buna karşılık resesyon olasılığının fiyatlamalara yeterince yansımadığını ifade etti.
Hazine tahvilleri yeterli koruma sağlamayabilir
Goldman Sachs, portföylerde geleneksel bir hedge aracı olan Hazine tahvillerinin, ABD siyasi yönetimiyle ilgili belirsizlikler nedeniyle hisse senedi piyasalarındaki aşağı yönlü risklere karşı yeterince etkin olamayabileceğini öne sürdü. Bu durumun, yönetişim riskleriyle birleştiğinde, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine yol açacağı ve altının cazibesini artıracağı vurgulandı.
Altında yükseliş senaryosu: 3.700 dolar/ons
Emtia ekibine göre, bir resesyon durumunda güvenli varlıklara yönelişin artmasıyla birlikte altın fiyatlarının GS'nin mevcut yükseliş senaryosunun ötesine geçerek 3.700 dolar/ons seviyesini aşabileceği belirtiliyor. Şu an spot altın fiyatı yüzde 0,3’lük bir düşüşle 3.306,15 dolar/ons seviyesinde işlem görüyor.