Resmi açıklama geldi TotalEnergies'den dev satın alma, rakam netleşti

TotalEnergies'in yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren VSB Group'u satın almak üzere şirketin yüzde 80 hissesine sahip Partners Group ile müzakerelere başladığı ve görüşmelerin ileri aşamada olduğu ifade edilmişti.

TotalEnergies'ten yapılan açıklamaya göre; İsviçreli varlık yöneticisi Partners Group, VSB Group için Total Energies'in 1,57 milyar Euro'luk satın alma teklifini kabul etti..

Enerji sektörü için bu önemli satın almanın, gerekli izinlerin ardından gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

Almanya'yı entegre enerji işi için öncelikli büyüme pazarı olarak belirleyen TotalEnergies'in bu satın almayla hedefi, aynı zamanda karasal rüzgar enerji kapasitesini güçlendirmek...

VSB Group neler yapıyor?

VSB Group, yenilenebilir enerji sektöründe proje yönetimi ve çevre planlaması gibi hizmetler sunuyor.

Şirket Fransa, Almanya, Polonya ve İtalya'da güneş, hidro ve rüzgar enerjisi alanlarında faaliyet gösteriyor.

VSB Group'un dünya genelinde 500’den fazla çalışanı ve 21 şubesi bulunuyor.

Partners Group, 2020 yılında VSB Group'un yüzde 80 hissesini satın almıştı.