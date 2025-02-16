Resmi Gazete’de açıklandı! Ticaret Bakanlığı dahilde işleme belgelerini güncelledi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi çerçevesinde ocak ayında 605 firmaya izin belgesi düzenledi. Bakanlığın yayımladığı ocak ayı verilerine göre, dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim ile hariçte işleme izin belgelerine ilişkin güncellenmiş listeler Resmi Gazete’de yer aldı.

605 firma için dahilde işleme izin belgesi

Açıklamaya göre, geçen ay toplam 605 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 108 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ve 5 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi. Ayrıca, 16 belge firma talebi üzerine, 1 belge ise resen iptal edildi.