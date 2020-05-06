Resmi Gazete'de bugün (06.05.2020)

06 Mayıs 2020

Mart’ta 816 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2020 yılı Mart ayında 816 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, 816 yatırım teşvik belgesi düzenlenmesiyle ilgili Mart 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Belge düzenlenen projelerle toplam 18 milyar 12 milyon 368 bin 706 liralık sabit yatırım öngörülüyor. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 52 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Bu yatırımlar için 1 milyar 345 milyon 500 bin 448 dolarlık makine ve teçhizat ithal edilecek.

Belge verilen yatırımlar içinde SAV 3 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Bilecik’teki 1 milyar 513 milyon 852 bin 13 liralık, Pakmem Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Kahramanmaraş’taki 889 milyon 883 bin 623 liralık, Eruslu Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Bursa’daki 581 milyon 193 bin 279 liralık ve 477 milyon 864 bin 118 liralık, Tersan Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Yalova’daki 407 milyon 388 bin 635 ve 404 milyon 883 bin 635 liralık, Gürmat Elektrik Üretim A.Ş’nin Aydın’daki 551 milyon 177 bin 897 liralık komple yeni yatırımları bulunuyor. Ayrıca Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş’nin Kütahya’daki 552 milyon 644 bin 535 liralık tevsi ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş’nin Eskişehir’deki 500 milyon 640 bin 10 liralık ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları da listede yer aldı.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan 316 firmanın sabit yatırım tutarı 9 milyar 980 milyon 965 bin 98 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 9 bin 652 oldu. Bu yatırımlar için ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 461 milyon 910 bin 674 doları buluyor. Tamamlama vizesi alan yatırımlar içinde BRS Sağlık Yatırım A.Ş’nin Bursa’daki 3 milyar 174 milyon 227 bin 718 liralık, ELZ Sağlık Yatırım A.Ş’nin Elazığ’daki 1 milyar 870 milyon 735 bin 731 liralık, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Ankara’daki 379 milyon 931 bin 210 liralık komple yeni yatırımları bulunuyor. Bunların yanı sıra, Akınal Sentetik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 443 milyon 249 bin 629 liralık tevsi yatırımı da tamamlama vizesi aldı.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 350 milyon 691 bin 499 lira olan ve 1164 kişinin istihdam sağlanacağı hesaplanan 40 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı tebliği yürürlükten kaldırıldı

Ticaret Bakanlığının “Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği” yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırmayla ilgili tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. 14 Mart 2017 tarihli 30007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının (YYS) verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilmesine ilişkin koşulların yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince sağlanmaya devam edilip edilmediğinin bölge müdürlükleri bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyordu.

Konu, daha sonra, 13 Ekim 2017 tarihli 30209 sayılı Resmi Gazete ile 25 Haziran 2018 tarihli 30459 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliklerle yetkilendirilmiş yükümlülerin izlenmesi konusu düzenlenmiş ve YYS sahibi firmaların 3 yılda bir izlenmesi kuralı konulmuştu.