Resmi Gazete'de bugün (08.05.2020)

08 Mayıs 2020

Mücbir sebep döneminde KDV iade uygulaması…

Mücbir sebep döneminde KDV iadesiyle ilgili düzenleme yapıldı. Bu dönemde KDV beyannamesi verilmemesi veya bildirimde bulunulmaması halinde sertifika durumuna göre belirlenen teminat karşılığı mahsuben veya nakden iade yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 24 Mart 2020 tarihinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasıyla ilgili bölüm eklendi.

Mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilecekler.

Öte yandan, mücbir sebep döneminde, KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilecek.

Mahsuben iade talepleri;

1- KDV İadesi Risk Analiz Sistemi (KDVİRA) tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecek.

2- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs (Ba: Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu, Bs: Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilirim formu) bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

- Hızlandırılmış iade sistemi (HİS) sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 12,5’i oranında,

- İndirimli teminat uygulaması sistemi (İTUS) sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 25’i oranında,

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde yüzde 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın yüzde 120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecek.

3- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek.

Nakden iade talepleri;

1- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecek.

2- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 30’u oranında,

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 60’ı oranında,

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecek.

3- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek.

Diğer taraftan, KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip bu bölümde yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilecek ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacak.

İthalatta gözetim uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlarına uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları için adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolar olarak belirlendi.

Yapı kayıt belgelerinde güncelleme faizi 2019 sonuna kadar aylık yüzde 2, 2020 yılı için yasal faiz olarak belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esaslar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Usul ve esaslara eklenen geçici maddeyle, alınan yapı kayıt belgelerinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31 Aralık 2019 tarihine kadar her ay için yüzde 2 oranında artırılması ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının müştereken hazırladığı ve Sayıştay görüşü alınan usul ve esaslar, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Öğrenciler sınıflarını geçtiler…

-Ortaöğretim kurumlarında, doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, bu şartı sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler -Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler, bu kapsamında değerlendirilmeyecek

-İlk dönem puanının sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4’ncü, 5’nci, 6’ncı, 7’nci ve 8’nci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak

-Tüm öğrencilerin yılsonu puanı, ilk dönem puanı ile belirlenecek,uzaktan eğitim, ilköğretim okullarında uzaktan ve telafi eğitimleri puanla değerlendirilmeyecek

-İlkokul 1’nci, 2’nci ve 3’ncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler, bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve liselerde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine koronavirüs düzenlemesi yaptı

Bakanlığın “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” ile “Milli Eğitim bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğe eklenen “olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi” ile ilgili maddeye göre,

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir.

Bu kapsamında öğrenciler;

Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan,

Doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak,

Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca,

İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/meslekî eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilerek,

Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63’ncü maddesine göre işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla, bir üst sınıfa geçecekler.

Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler, bu kapsamında değerlendirilmeyecek.

Öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecek.

Yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği olağanüstü durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilecek. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak.

İlkokullarda yapılan düzenleme

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, ilçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verilecek.

İlköğretim kurumlarında; olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınacak.

Bu kapsamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilecek. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak.

Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülecek. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmeyecek.

Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4’ncü, 5’nci, 6’ncı, 7’nci ve 8’nci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak.

Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak kabul edilecek.

Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılacak.

İlkokul 1’nci, 2’nci ve 3’ncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

Taşınır kültür ve tabiat varlıklarının yurt dışına çıkarılması ve yurda sokulmasıyla ilgili düzenleme

Kültür ve Turizm, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının “Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışına çıkarılması ve yurda sokulması konusunda iznin verilmesiyle ilgili maddeye, Bilim Kurulunun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce sergi için yurt dışına gönderilmesi düşünülen taşınır kültür ve tabiat varlıklarını sadece bilimsel esaslar çerçevesinde inceleyerek karar vereceğine ilişkin hüküm eklendi.

Askeri müzelerde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının, yurt içinden veya yurt dışından gelen teklifler üzerine sergilenmesi amacıyla yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili taleplerde Milli Savunma Bakanlığının görüşü de alınacak. Önceden bu konuda Genel Kurmay Başkanlığının görüşü alınıyordu.

DMO, Sağlık Bakanlığı için 23 adet seyyar röntgen cihazı satın alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 23 adet dijital seyyar röntgen cihazını, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecek ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürecekler.

Teklifler, 12 Mayıs 2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar DMO Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire Başkanlığına verilecek.