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Resmi Gazete'de bugün (17 Kasım 2020)

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete

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Kanun

- Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandıVergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandıEkonomi Haberleri

Yönetmelikler

- Türk Askeri Tarih Komisyonu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Türk Silahlı Kuvvetleri subay sınıflandırma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arıcılık geliştirme uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği

 Tebliğ

- Perakende satış tarifesinin düzenlenmesi hakkında tebliğ

Anayasa Mahkemes Kararları

- Anayasa Mahkemesi'ne ait kararlar

Yargutay Kararları

- Yargıtay 9. ve 11. Hukuk dairelerine ait kararlar