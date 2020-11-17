Resmi Gazete'de bugün (17 Kasım 2020)
17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete
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Kanun
- Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun
Yönetmelikler
- Türk Askeri Tarih Komisyonu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Türk Silahlı Kuvvetleri subay sınıflandırma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arıcılık geliştirme uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği
Tebliğ
- Perakende satış tarifesinin düzenlenmesi hakkında tebliğ
Anayasa Mahkemes Kararları
- Anayasa Mahkemesi'ne ait kararlar
Yargutay Kararları
- Yargıtay 9. ve 11. Hukuk dairelerine ait kararlar