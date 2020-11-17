Resmi Gazete'de bugün (17 Kasım 2020)

Kanun

- Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun

Yönetmelikler

- Türk Askeri Tarih Komisyonu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Türk Silahlı Kuvvetleri subay sınıflandırma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arıcılık geliştirme uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği

Tebliğ

- Perakende satış tarifesinin düzenlenmesi hakkında tebliğ

Anayasa Mahkemes Kararları

- Anayasa Mahkemesi'ne ait kararlar

Yargutay Kararları

- Yargıtay 9. ve 11. Hukuk dairelerine ait kararlar