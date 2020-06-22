Resmi Gazete'de bugün (22 Haziran 2020)

22 Haziran 2020

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 414 milyon liralık ihale…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 304 milyon 367 bin 418 lira tahmini toplam arsa değeri olan 22 taşınmaz karşılığında Mamak Derbent-İmar Mahallesinde 413 milyon 602 bin 351,85 lira yaklaşık maliyet bedeli olan 1001 konut inşaatı yaptıracak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Büyükşehir Belediyesi, Mamak Derbent-İmar, Gölbaşı Kızılcaşar, Etimesgut Şeker, Eryaman ve Aşağıyurtçu, Yenimahalle Ergazi, Macun-1 ve Susuz, Pursaklar Saray, Akyurt Güzelhisar mahallelerindek 480 bin 852,64 metrekarelik kentsel servis alanı, ticaret, turizm, konut, kırsal yerleşim, sosyal kültürel tesis, fuar alanlarını inşaat karşılığı yükleniciye verecek. Verilecek alanların emsali 0,9 ile 2 arasında değişiyor.

Büyükşehir Belediyesi, inşaat karşılığı vereceği alan karşılığında da Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanında (Mamak Derbent-İmar Mahallesi) 873’ü konut, 128’i konut+ticaret olmak üzere 1001 konut inşaatı yaptıracak.

Geçici teminatı 13 milyon lira olarak belirlenen ihale, 7 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Hipodrum Caddesi No: 5, B Blok Kat 1’de bulunan Encümen toplantı salonunda yapılacak.

Sivas Altınyayla Ovası yeraltı suyu işletme sahası ilan edildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi (YAS) Başkanlığı, harita ile belirlenen alanı, Sivas alt havzası Altınyayla Ovası Yeraltı Suyu İşletme Sahası olarak tespit edildi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ilana göre, sahanın yeraltı suyu işletme rezervi yıllık 32,6 hm3 (hektometreküp) düzeyinde bulunuyor. Rezerv, metreküp olarak yıllık 32 milyon 600 metreküp düzeyine ulaşıyor.

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun ve Yeraltı Suları Tüzüğü hükümleri gereği, sahada 10 metreden derin açılacak her türlü kuyu, tünel ve benzeri kazılar için belge alınması gerekiyor.

Sulama teşkilatlarının (kooperatif, birlik ve benzeri) sulama sahası sınırları içinde, sulama teşkilatları dışındaki gerçek veya tüzel kişilere sulama gayesiyle su tahsisi yapılamayacak.

Tahsislerde emniyetli yeraltı suyu işletme rezervine erişildiğinde, sahada 10 metreden daha derin kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltı suyuna ilişkin su alma yapısının inşaasına izin verilmeyecek ve yeraltı suyu tahsisi yapılmayacak.

İşletme sahası ilanı Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi 71 sağlık personeli alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi 39’u hemşire olmak üzere 71 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 39 hemşire, 4 ebe, 11 sağlık teknikeri, 5 diğer sağlık personeli, 2 laborant, 2 eczacı, 2 biyolog, 1 diyetisyen, 2 fizyoterapist, 1 psikolog, 2 röntgen teknisyenini sözleşmeli olarak istihdam edecek.

Başvuru, 22 Haziran-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında, www.bozok.edu.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenen belgelerle birlikte üniversitenin Personel Daire Başkanlığına (Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Bilimler Binasında) posta yoluyla veya şahsen yapılacak.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 45 sağlık personeli alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 30’u hemşire olmak üzere 45 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 22 fakülte ve yüksekokul mezunu hemşire, 8 lise mezunu hemşire, 1 fizyoterapist, 2 ebe, 10 sağlık teknikeri, 2 laborantı sözleşmeli olarak istihdam edecek.

Müracaat 15 gün içinde üniversitenin web adresinden (https://www.nku.edu.tr) online başvuru şeklinde yapılacak.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak.