Resmi Gazete'de bugün - 27 Şubat 2020

27 Şubat 2020

Yürürlükten kaldırılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğleri…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürürlükten kaldırılan standard ve tebliğlerle ilgili 6 tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, Seyyar Yangın Söndürücüler Bölüm 8 ve Bölüm 9 ile İlgili Tebliğde yer alan TS EN 3-8 standardını, Gaz Kartuşları (Tüpler)-Yeniden Doldurulamayan-Metalik-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan –İmalat, Muayene, Deneyler ve İşaretleme ile İlgili Tebliği (TS EN 417) ile Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Tamamen Sarılmış Kompozit Tüpler ile İlgili Tebliğini (TS EN 12245+A1) yürürlükten kaldırdı.

Yürürlükten kaldırılan diğer tebliğler ise Taşınabilir, Sarılmış Kompozit Gaz Tüpleri ile İlgili (TS EN 14427-TS EN 12245), Gaz Kaynak Donanımı-300 Bar’a Kadar (30 MPa) Basınç Regülatörleri ve Debimetreli Basınç Regülatörleri-Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin (TS EN ISO 2503), Gaz Tüpleri ile İlgili (TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1, TS EN ISO 15995) tebliğler.

TÜBİTAK 15 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 personel alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere dağıtıcı ve memur alımı yapılacak.

Bu kapsamda, 1 dağıtıcı ve 14 büro memuru Ankara'da istihdam edilecek.

Başvurular 2 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden yapılacak.

Malatya Şeker Fabrikası, toplam 371,6 dekar tarım arazisini kiraya verecek

Malatya Şeker Fabrikası, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ye ait Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde toplam 371,6 dekar 4 parça tarım arazisini bir yıl süreyle açık ihale usulüyle kiraya verecek.

İhale 13 Mart 2020 Cuma günü saat 14.00’de Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan arsa satışı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait Melikgazi İlçesi 30 Ağustos Mahallesi’nde toplam alanı 9 bin 176,74 metrekare olan 6 konut+ticaret alanı arsasını 25 milyon 650 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Belediyenin Encümen Salonunda 10 Mart 2020 Salı günü saat 14.15’de yapılacak ihalede kapalı teklif usulü uygulanacak.