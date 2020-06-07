Resmi Gazete'de bugün

07 Haziran 2020

Gözetim uygulamasına tabi çok sayıda üründe birim başına gümrük kıymeti (CIF olarak) yükseltilerek gümrük vergisi artırıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle 38 tebliğde değişiklik yapıldı.

Gümrük kıymeti artırılan ürünler içinde ampuller, emniyet somunları, biberonlar, alıştırma bardakları, lambalar, projektörler, aydınlatma cihazları, sofra, mutfak eşyaları, hoparlör, mikrofon ve kulaklıklar, çocuklar için mobilyalar, oturma grupları, voltmetre ve ampermetreler, propilen polimerler, bazı boru ve profiller, güneş gözlükleri, devre kesiciler, alüminyum jantlar, kaynak makineleri, frenler, debriyajlar, bombeli camlar, oyuncak bebek, oyuncak yapı setleri, forklift ve taşıma araçları gibi çok sayıda ürün bulunuyor.

Kıymet artışları yüzde 20’den yüzde 900’e kadar değişen bir yelpazede yapıldı.

Buna göre, gümrük kıymeti CIF olarak;

Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan tungsten flamanlı halojen ampullerde gözetim kıymeti adette 0,5 dolardan 0,80 dolara, kızma esaslı veya deşarj esaslı ampullerde ise 0,08 dolardan 0,15 dolara,

Emniyet somonlarında 6 bin dolardan 8 bin dolara,

2006/7 nolu tebliğin birinci maddesinde diğerleri olarak yer alan biberonlar, alıştırma bardaklarında tonda 2 bin 500 dolardan 3 bin 900 dolara, diğerlerinde 2 bin 500 dolardan 4 bin 400 dolara,

Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrik lambalar ve ayaklı lambalarda kilogramda 5 dolardan 10 dolara, noel ağaçlarında kullanılan türde olanlarda 5 dolardan 8 dolara,

Projektörlerde kilogramda 5 dolardan 14 dolara, diğer aydınlatma cihazlarının bazılarında 5 dolardan 7 dolara, bazılarında 5 dolardan 8 dolara, diğer bazılarında ise 5 dolardan 20 dolara, elektrikli olmayan aydınlatma cihazlarında ise 5 dolardan 10 dolara,

Ses, görüntü ve diğer bilgileri almaya veya vermeye yarayan cihazlardaki aksam parçalarda kilogramda 5 dolardan 35 dolara,

Paslanmaz çelikten sofra ve mutfak eşyalarında kilogramda 8 dolardan 10 dolara,

Kabinine monte edilmiş tek hoparlörlerde tonda 4 bin 500 dolardan 12 bin dolara, aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörlerde 5 bin dolardan 16 bin dolara, mikrofon ve kulaklıklarda 4 bin dolardan 8 bin dolara,

Çocuklar için içleri doldurulmuş ahşap iskeletli mobilyalarda kilogramda 3,5 dolardan 5 dolara, metal iskeletli olanlarda 3,5 dolardan 8 dolara, çocuklar için oturmaya mahsus ahşap iskeletli mobilyalarda 3 dolardan 7 dolara, ahşap olmayanlarda 2 dolardan 4 dolara, diğer ahşap olmayanlarda 2,5 dolardan 6 dolara, yemek ve oturma odalarında kullanılan ahşap mobilyalarda 1,5 dolardan 3 dolara, mağazalarda kullanılanlarda 1,5 dolardan 18 dolara, bu gruptaki diğer ahşap mobilyalarda 1,5 dolardan 2,5 dolara,

Voltmetreler ve ampermetrelerde kilogramda 50 dolardan 140 dolara,

Kalınlığı 1 milimetreyi geçmeyen propilen polimerlerde tonda 2 bin 300 dolardan 3 bin dolara,

Paslanmaz çelikten yapılan kalınlığı 2 milimetreyi geçmeyen bazı boru ve içi boş profillerde tonda 900 dolardan 1300 dolara, soğuk çekilmiş olanlarda 900 dolardan 3 bin 700 dolara, soğuk çekilmemiş olanlarda 900 dolardan 3 bin dolara, paslanmaz çelikten olanlarda 900 dolardan 2 bin dolara,

Plastik maddelerden yapılan güneş gözlüklerinde adette 6 dolardan 16 dolara, diğer maddelerden olanlarda 6 dolardan 10 dolara, plastik camlı olanlarda 8 dolardan 27 dolara, diğerlerinde 8 dolardan 14 dolara,

Ev tipi minyatür devre kesicilerde (otomatlar) kilogramda 7 dolardan 11 dolara, diğerlerinde ise 5 dolardan 23 dolara,

Alüminyum jantlarda kilogramda 6 dolardan 8 dolara,

Plazma arkı dahil metallere ark kaynağı yapmaya mahsus makine ve cihazlarda kilogramda 20 dolardan 30 dolara, metallerin veya sermetlerin sıcak püskürtülmesine mahsus elektrikli cihaz aksam ve parçalarında 20 dolardan 40 dolara,

Montaj sanayinde kullanılmayan, diskli olmayan frenlerde kilogramda 6 dolardan 10 dolara,

Kurşuna dayanıklı bombeli camlarda kilogramda 4,5 dolar olarak korunurken, diğer bombeli camlarda kilogramda 4,5 dolardan 6 dolara,

Transmisyon millerinde kasnaklar gözetim uygulaması dışına çıkarılırken, kasnaklarda kilogramda 12 dolardan 16 dolara,

Soğuk hava depoları ve nakil araçlarında kullanılmayan menteşelerde kilogramda 5 dolardan 6,5 dolara,

Gücü 1500 wattı, toz torba kapasitesi 20 litreyi geçmeyen elektrik süpürgelerinde adette 50 dolardan 70 dolara, buharlı ütülerde 25 dolardan 35 dolara, sadece kahve yapmaya mahsus elektrikli cihazlarda 20 dolardan 50 dolara,

Pazar arabalarında kilogramda 10 dolardan 12 dolara,

Otomobillerde kullanılan çelik kuşaklı radyal dış lastikler ile otobüs ve kamyonlarda kullanılan yükleme endeksi 121’i geçen kauçuk dış lastiklerde kilogramda 3 dolardan 4,5 dolara,

Transmisyon zincirlerinde kilogramda 5 dolardan 6 dolara,

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için makine imalatı sertleştirilmiş camdan olan eşyalarda tonda 700 dolardan 1000 dolara,

Ağırlığı 5 kilogramı geçen pistonlu motorlar için sıvı elektrolitle çalışan kurşun asitli starter akümülatörde kilogramda 3,25 dolardan 5 dolara,

Vinilklorür polimerlerden olan gözenekli plastik plaka, levha, yaprak, film, folyo ve şeritlerde kilogramda 3,5 dolardan 5 dolara,

Sıhhi tesisat karıştırıcı valflerinde kilogramda 15 dolardan 20 dolara, küresel ve konik valflerde 12 dolardan 20 dolara,

Motorlu araçlarda kullanılan hırsız alarmlarında kilogramda 15 dolardan 40 dolara, binalarda kullanılan hırsızlığa ve yangına karşı alarmlarda adette 10 dolardan 15 dolara,

Montaj sanayinde kullanılmayan debriyajlarda kilogramda 9 dolardan 10 dolara,

Bazı transmisyon kolonlarda tonda 7 bin 500 dolardan 15 bin dolara,

Asansörlerde veya yürüyen merdivenlerde ışık perdesi ve klavuz rayları dışındaki makine ve cihazlarda kilogramda 4 dolardan 6 dolara,

Cam hamurunda kilogramda 0,6 dolardan 0,8 dolara,

Bazı tornavidalarda kilogramda 20 dolardan 30 dolara,

Yapışkan sürülmüş polipropilen mesnetli mamullerde kilogramda 3 dolardan 4 dolara,

İnsan şeklindeki oyuncak bebeklerde tonda 10 bin dolardan 13 bin dolara, yapı setleri ve yapı oyuncaklarında tonda 10 bin dolardan 15 bin dolara,

Kaldırma yüksekliği 1 metre veya daha fazla olan elektrikli motorlu ve kendinden hareketli forkliftlerde kilogramda 6 dolardan 7 dolara, eletrikli olmayan kendinden hareketli forkliftlerde kilogramda 4 dolardan 6 dolara,

Kenarı işlenmemiş, her türlü sable ile optik camlar hariç bombelendirilmiş camlarda kilogramda 0,7 dolardan 7 dolara yükseltildi.

TRABSU ihalelerine yönelik düzenleme…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TRABSU) Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Altyapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer hesaplamalarında kullanılan “N” katsayısını “1” olarak belirledi.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete yayımlandı.

İhalelerin, gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak tekliflere ihale edilmesine engel olmak amacıyla, ihale sınır değeri hesaplanıyor ve sınır değerin altında kalan teklifler aşırı düşük teklif olarak değerlendiriliyor.

Sınır değer hesaplamada, yaklaşık maliyetin yüzde 120’sinden fazla veya yüzde 40’ından az olmayanlar geçerli teklif olarak kabul ediliyor.

Sınır değer hesaplamada yer alan sınır değer katsayısı (N), işin niteliğine göre belirleniyor. Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan üst yapı bina, sıhhi tesisat ve mekanik tesisat, elektrik, elektronik ve iletişim işleri ile ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj işlerinde N= 1,00 olarak saptanıyor.

Diğer yapı ve altyapı işleri için N=1,20 olarak alınıyor.

Katsayı indirildiğinde sınır değer yükseliyor, artırıldığında sınır değer azalıyor.