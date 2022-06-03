Resmi Gazete'de emlak rüzgarı esti

ANKARA (DÜNYA) - Resmi Gazetenin 3 Haziran günlü sayısında, Özelleştirme İdaresinin arsa satış kararlarının onaylanmasına, ve bazı imar değişiklerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları dikkat çekti. Onaylanan satışların toplamı 4 milyon metrekareyi geçerken, Ankara’nın gökdelen bölgesindeki bir arsa dahil satış tutarları 1.2 milyar TL’yi buldu.

Gökdelen bölgesindeki arsa 533 milyon TL’ye satış onaylandı

Satışı onaylanan arsalar arasında Ankara’da, bir dönem çok tartışılan TOGO kulelerine komşu arsa da bulunuyor. 24 bin 936 metrekare arsanın Anka Kervansaray Konut Yapı Kooperatifine satışı onaylandı. Ankara’nın gökdelen bölgesi Söğütözü’nde çok sayıda gökdelenin bulunduğu Dumlupınar bulvarına ve Kuzey-Güney yönünde Anadolu bulvarı kavşağında bulunan arsa Kredi Yurtlar Kurumu genel müdürlüğü ile eski bir öğrenci yurdunun bulunduğu arsaya da komşu niteliği taşıyor.

Resmi Gazete’de ayrıca Ankara Mamak’ta, eskiden çöplük olan ancak son dönemde gökdelen iş merkezi ve konutların yapıldığı, Üreğil mahallesinde 25 bin 845 metrekare arsa 126,5 milyon TL’ye Yükselen Koleji Eğitim A.Ş.’ye satışı onaylandı.

Yine arsa değeri yüksek olan Çeşme 16 Eylül mahallesinde yüksek katlı konutların bulunduğu imar bölgesindeki 7 bin 878 metrekare arsa 101 milyon TL’ye; yine Çeşme’de 6 bin 13 metrekare arsa 71,5 milyon TL Alares Elektrik Üretim şirketine satıldı.

İstanbul’da 14 bin 17 metrekare arsanın satışı onaylandı

İstanbul Halkalı’da, olimpiyat stadına komşu 14 bin 17 metrekare büyüklüğündeki arsa da 390 milyon TL’ye Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına satıldı. Adana’nın sanayi ve liman bölgesi Yumurtalık’Ta toplam 4 milyon 58 bin metrekarelik 116 taşınmaz da bütün halinde SASA Polyester Sanayi şirketine satıldı.

İmar değişiklikleri

Resmi Gazetede turizm bölgesi olan Antalya Manavgat, Aydın Kuşadası, İzmir Seferihisar, Denizli Acıpayam, İzmir Aliağa, Eskişehir Tepebaşı mahallelerindeki mülkiyeti çeşitli kişi ve kamu kuruluşlarına ait arsaların imarında değişiklik yapıldı. Ayrıca, Adana Karataş’ta daha önce gerçekleştirilen imar değişikliğine yapılan itirazlar da reddedildi.