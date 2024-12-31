Resmi Gazete'de yayımlandı: 2025 yılı için günlük yemek ve ulaşım bedeli açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Karar ile birlikte günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya çıktı. 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

Öte yandan, yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim istisnasında ise üst limit 2 Aralık tarihli karar ile kaldırılmıştı.



