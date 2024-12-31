Resmi Gazete'de yayımlandı: 2025 yılı için günlük yemek ve ulaşım bedeli açıklandı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 2025 yılında günlük yemek ücreti 240 TL, ulaşım bedeli ise 126 lira olarak açıklandı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler, 2025 yılında 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek. Yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim istisnasında üst limiti 2 Aralık tarihli kararı ile kaldırılmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Karar ile birlikte günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya çıktı. 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.
Öte yandan, yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim istisnasında ise üst limit 2 Aralık tarihli karar ile kaldırılmıştı.