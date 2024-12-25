Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkollü içeceklerde maktu ÖTV'ye zam

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırıldı.

Bazı mallara uygulanan Asgari Maktu Vergi tutarları ile bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranı ve Asgari Maktu Vergi tutarının yeniden belirlenmesi hakkındaki karar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 22 ve fazla olan içkiler için 1.269,7257 olarak uygulanan oran 1.428,4400'e çıkarıldı.

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) için de 1.269,7257 olan oran 1.428,4400'e yükseltildi.

3 Ocak 2025'te bir zam daha yapılabilir

Vergi uzmanı Ozan Bingöl'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 Ocak tarihinde yapılacak olan otomatik ÖTV artışı ile ilgili bir konuya değinilmediğine dikkat çekerek, "Yani o tarihte ayrıca bir artış daha yapılabilir" ifadesini kullandı.