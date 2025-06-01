Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda köprü, otoyol ve ulaşım ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Kurban Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar ile şehir içi toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 00.00’dan 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24.00’e kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek. Düzenleme, yap-işlet-devret modeliyle işletilen projeleri ise kapsamıyor.

Toplu taşımada ücretsiz ulaşım düzenlemesi

6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00.00’dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24.00’e kadar belirli toplu ulaşım hatlarında da vatandaşlara ücretsiz hizmet verilecek. Bu kapsamda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Ayrıca, büyükşehir belediyeleri ile belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden de aynı tarihler arasında ücret alınmayacak.