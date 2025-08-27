Resmî Gazete’de yayımlandı: BDDK'dan finansman, faktoring ve varlık yönetim şirketleri için yeni kurallar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı mali kuruluşlara ilişkin yeni düzenlemeler yaptı.

Yapılan yönetmelik değişiklikleri bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerine düzenleme

“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, bu şirketlerin katılım esasına göre faaliyette bulunmaları sağlandı. Ayrıca, kuracakları veya katılacakları ortaklıklar yalnızca kredi kuruluşu ve finansal kuruluşlarla sınırlandırıldı.

Varlık yönetim şirketleri için yeni kurallar

“Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, katılım esasına göre faaliyet gösterecek varlık yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemeler getirildi.

* Bilgi sistemlerinin bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu hale geldi.

* Devralınan alacaklardan dolayı edinilen iştiraklerin üç yıl içinde elden çıkarılması kuralı getirildi.

* BDDK’nin denetiminde olan kaynak kuruluşların, kendilerini kontrol eden veya kontrol ettikleri varlık yönetim şirketlerine alacaklarını ihale dışında devretmeleri yasaklandı.

Tüketiciyi koruyan düzenlemeler

Yeni yönetmelikle birlikte:

* Takibe düşmemiş alacaklardan, yalnızca 60 günden az gecikmesi olanların varlık yönetim şirketlerine devredilmesi yasaklandı.

* Müşteri iletişiminde gün ve saat sınırlamaları değiştirildi, finansal tüketicinin korunmasına yönelik ek tedbirler alındı.