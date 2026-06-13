Resmi Gazete'de yayımlandı: Borçlular için yeni dönem başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve kamu alacaklarının tahsiline ilişkin düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında, kamu borçlarının taksitlendirilmesinde teminat aranmayacak tutar önemli ölçüde artırıldı. Daha önce 250 bin TL olarak uygulanan sınır, 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

Yeni düzenlemeye göre, bir tahsil dairesine olan kamu borcunun 10 milyon TL'yi geçmemesi halinde taksitlendirme işlemlerinde borçludan teminat talep edilmeyecek.

Borç tutarının 10 milyon TL'nin üzerinde olması durumunda ise bu sınırı aşan kısmın yüzde 50'si oranında teminat gösterilmesi gerekecek.