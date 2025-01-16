Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı yatırım programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hazırlanan 2025 yılına ait yatırım programı, 15 Ocak tarihli mükerrer Resmi Gazete’de kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu programa göre, bu yıl yatırım programında yer alan 3 bin 783’ü ana proje olmak üzere toplam 14 bin 238 proje için 1,44 trilyon TL kaynak ayrıldı.

Yatırım dağılımı ve deprem tedbirleri

Belirlenen 1,44 trilyon TL’lik yatırım bütçesinin yüzde 70,7’sinin merkezi yönetim bütçesindeki kurumlar tarafından, yüzde 28,1’inin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca, yüzde 1,2’sinin ise döner sermayeli ve sosyal güvenlik kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Deprem tedbirlerini içeren projelere ise toplam 511 milyar TL ayrıldı.

2024 raporu ve 2025 projeleri

Geçtiğimiz yıl toplam 5 bin 296 proje tamamlanırken, bu yıl yatırım programına 5 bin 61 yeni proje dahil edildi. Bu projelerin 1.364’ü çok yıllık olarak planlanırken, 3.697’sinin bir yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

En büyük pay ulaştırma ve haberleşmeye

Yatırım ödeneğinin en büyük bölümü, yüzde 30,5 ile ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edildi. Ulaştırma sektörü için ayrılan bütçe, geçen yıla kıyasla yüzde 38 oranında artırılarak 440 milyar TL’ye çıkarıldı. Demiryolu projeleri öncelik kazanırken, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı için 29,3 milyar TL, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu için 22,8 milyar TL, Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu için 19,7 milyar TL ve Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu için 18,5 milyar TL bütçe ayrıldı.

Diğer sektörlere ayrılan paylar

Ulaştırma ve haberleşme sektörünü, yüzde 15,1 ile eğitim, yüzde 11,4 ile tarım, yüzde 10,3 ile madencilik, yüzde 9,6 ile sağlık ve yüzde 7,6 ile enerji sektörleri izledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na imalat sanayii projeleri için yüzde 52,9 oranında artışla 23,3 milyar TL kaynak tahsis edildi. Organize sanayi bölgeleri projelerine ayrılan ödenek yüzde 101,5 artışla 10,8 milyar TL’ye ulaşırken, küçük sanayi siteleri projelerine yüzde 195,3 artışla 6,5 milyar TL ayrıldı.