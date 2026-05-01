Resmi Gazete'de yayımlandı: Doğum izni 24 haftaya çıktı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle doğum izni uygulamasında önemli bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, doğum izni süreleri artırılırken koruyucu aile olan memurlara da 10 günlük izin hakkı tanındı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, doğum sonrası kullanılan izin süresi “doğumdan sonra sekiz hafta” ifadesinden “on altı hafta”ya çıkarıldı.

Yapılan düzenleme ile doğum öncesi ve sonrası toplam izin süresi de “on altı hafta”dan “yirmi dört hafta”ya yükseltildi.

Düzenlemede ayrıca koruyucu aile olan memurlara yönelik yeni bir hak da yer aldı. Buna göre, bir veya birden fazla çocuğa eşiyle birlikte ya da tek başına koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren talep etmesi halinde 10 gün izin verilecek.