Resmi Gazete'de yayımlandı! Enerji projeleri için yeni acele kamulaştırma kararları

Türkiye genelinde yürütülecek bazı enerji iletim projeleri kapsamında çeşitli taşınmazlar için acele kamulaştırma yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları 30 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yer aldı.

Kararlara göre, Elazığ’daki 154 kV Harput TM İrtibat Hatları Projesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki 154/33 kV Kırıkhan Trafo Merkezi Projesi ve 154 kV Sincik-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında belirlenen taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Bununla birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Adıyaman Merkez’e bağlı Büyükkavaklı köyündeki 165 ada, 8 numaralı parselin ilgili kısmı için kamulaştırma kararı aldı.

İşletme ruhsatı süresi uzatıldı

Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından işletilen ve Adıyaman ile Şanlıurfa sınırlarında bulunan sahaya ait ARİ/TPO/K/3255 numaralı işletme ruhsatının süresi, 14 Haziran 2025’ten itibaren 10 yıl daha uzatıldı.