Resmi Gazete'de yayımlandı: Gaziler HES 600 milyon liraya satıldı!
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Elektrik Üretim AŞ’ye ait Gaziler Hidroelektrik Santralinin 600 milyon lira bedelle Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satışını onayladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Gaziler Hidroelektrik Santralinin (HES) Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışına onay verdi.
ÖİB'in taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Gaziler HES ile bu santral tarafından kullanılan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmazların 600 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışı onaylandı.