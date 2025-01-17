Resmi Gazete'de yayımlandı: Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara büyük destek!

Türkiye Halk Bankası AŞ (Halkbank), esnaf ve sanatkârlara yönelik Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi imkanı sunuyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenleme, kredi ihtiyacı olan esnaf ve sanatkârlar için önemli bir fırsat niteliği taşıyor.

Kefalet olsun ya da olmasın faiz indirimi uygulanacak

Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamak amacıyla önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı kooperatiflerin kefaletiyle ya da kefalet olmaksızın banka şubelerince kullandırılan kredilere faiz indirimi uygulanacak.

Faiz indirimi 2025-2027 dönemini kapsıyor

Yeni düzenleme, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında devreden kredilere, esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanan cari faiz oranlarından belirli oranlarda indirim sağlanacak. Krediler, TESKOMB’a bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya kefalet olmaksızın hem Türkiye genelindeki hem de KKTC’de faaliyet gösteren banka şubelerinden alınabilecek.

Kredi tahsis ve takip süreci banka usullerine göre yapılacak

Karar doğrultusunda, kredi başvurusu yapan esnaf ve sanatkarların finansman değerlilikleri, kredi limitleri, vadeler, yatırım ve ödemesiz dönemler gibi koşullar bankaların kendi usul ve mevzuatına göre belirlenecek. Aynı şekilde kredilerin teminatlandırılması, geri ödeme koşulları ve diğer işlemler de bankalar tarafından yürütülecek.