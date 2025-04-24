Resmi Gazete'de yayımlandı: İcradan satışlarda yeni dönem

İcra ve iflas kanunu hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda yapılan satış ihalelerinde son teklif süresi kriterinde düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, elektronik ortamda yapılan İcra ve İflâs Kanunu hükümleri çerçevesinde UYAP'a entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yapılan satışlarda, açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık artırma 3 dakika uzatılacak.

Uzama süresi içinde yeni bir teklif verilmesi hâlinde açık artırma süresi her yeni teklifin verilmesinden itibaren üç dakika daha uzatılacak, son uzama süresi içinde yeni bir teklif verilmezse mal en yüksek teklif verene ihale edilecek.

Ancak düzenlemeye göre, uzama sürelerinin toplamı bir saati geçemeyecek. Bir saatlik süre Adalet Bakanlığı'nın kararıyla değiştirilebilecek.

Önceki uygulamada, açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika uzatılıyordu.