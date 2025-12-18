Merkez Bankası, iki ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini genişletti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğlere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet alanlarını genişletti. Kararların 12 Aralık 2025 tarihinde alındığı bildirildi.

İyzi Ödeme’nin faaliyet izni genişletildi

Buna göre İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., 6493 sayılı Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde düzenlenen ödeme hizmetlerini sunabilmesi için faaliyet izni kapsamına dahil edildi. Şirketin yeni yetkileri; 30 Haziran 2016 tarihli ve 6930 sayılı, 26 Temmuz 2018 tarihli ve 7891 sayılı BDDK kararları ile 12 Aralık 2022 tarihli ve 11354/20953 sayılı Banka Meclisi Kararı doğrultusunda belirlendi.

Ödeal Ödeme’ye yeni yetkiler

Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş. de aynı kanun maddeleri çerçevesinde ödeme hizmetleri sunma hakkı elde etti. Şirketin faaliyet izni, 6 Eylül 2016 tarihli ve 7010 sayılı BDDK Kararı ile 12 Aralık 2022 tarihli ve 11354/20953 sayılı Banka Meclisi Kararı esas alınarak düzenlendi.

Her iki şirkete ilişkin kararların, 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesinin on üçüncü fıkrası ile 15. maddesinin birinci fıkrası kapsamında alındığı kaydedildi.