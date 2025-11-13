Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu alacaklarına faiz indirimi geldi

Kamuya borcu olan mükellefleri yakından ilgilendiren gecikme faiz oranında indirime gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda, gecikme zammı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak tespit edildi.

Vergi, SGK ve gümrük borçlarında faiz oranı geriledi



Kararla birlikte, vergi, resim, harç, gümrük ve SGK alacaklarına uygulanan 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesindeki “gecikme zammı” oranı da düşürüldü.

Buna göre, gecikme faizi aylık yüzde 3,7, yıllık bazda ise yüzde 44,4 olarak uygulanacak.

Taksitlendirme faizinde de indirim

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle, kamu borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanan tecil faizi de aşağı çekildi.

6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi uyarınca yapılan taksitlendirmelerde yıllık faiz oranı yüzde 48’den yüzde 39’a indirildi.

Borçlular vergi dairelerine başvurabilecek

Kamuya borcu bulunan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak borçlarını daha düşük oranlarla yeniden yapılandırma ve taksitlendirme imkânından yararlanabilecek.

Yeni düzenleme, özellikle haciz işlemleriyle karşı karşıya kalan vergi mükellefleri için ödeme kolaylığı sağlayacak.

Düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girdi.