Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu borçlarının taksitlendirilmesinde yeni dönem

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle, vergi dairelerine olan kamu borçlarının daha düşük faiz oranlarıyla yapılandırılarak ödenmesine ilişkin usul ve esaslar güncellendi.

Yeni uygulamada kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı temel kriter olarak kullanılacak.

Taksit süresi 72 aya kadar uzayabilecek

Düzenlemeye göre, borçluların likidite oranlarına göre taksit sayısı belirlenecek. Bu kapsamda ödeme planları 36 aydan başlayıp 72 aya kadar uzatılabilecek.

Başvuru yapanlara düşük faiz avantajı

Tebliğ kapsamında, belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan borçlular için cari tecil faiz oranından daha düşük bir oran uygulanacak.

Bu çerçevede taksitlendirme başvurularında uygulanacak faiz oranı yüzde 29 olarak belirlenirken, halen geçerli olan tecil faiz oranı yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.