Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV düzenlemeleri yürürlüğe girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin uygulama usul ve esaslarına açıklamalar getirildi.

Savunma ve güvenlik kurumlarına istisna

Yapılan düzenlemeyle Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı için milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarına yönelik taşıt teslimleri KDV istisnası kapsamına alındı.

Ayrıca savunma sanayisi projelerinde kullanılacak araçları imal eden firmaların mal ve hizmet alımları da KDV’den muaf tutuldu.

Akaryakıtta KDV farkı kalktı

KDV Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, ithal edilen akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV teminat tutarının KDV matrahına dahil edilmesi hükme bağlandı.

Böylece akaryakıt ürünlerinde yıllardır süregelen ithalat ve yurtiçi alım arasındaki KDV farklılığı ortadan kaldırıldı.

Sanayi ve turizm yatırımlarına 2028’e kadar istisna

Sanayi ve turizm yatırımlarında kullanılan teşvik belgeli inşaat işlerine yönelik KDV istisnası süresi, Cumhurbaşkanı yetkisi kapsamında 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

KDV iade alt sınırı yükseltildi

KDV iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar, 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Tebliğin ilgili bölümleri bu yeni düzenlemeye uygun olarak güncellendi.

Diğer düzenlemeler

* Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönettiği mazbut vakıfların taşınmaz satışları KDV’den muaf tutuldu.

* Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın arsa ve arazi teslimleri KDV istisnası kapsamına alındı.

* Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin iade hesaplamaları örneklerle netleştirildi.

* Ayrıca ÖTV Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle, ulusal güvenlik kuruluşlarının taşıt alımlarında ÖTV istisnası uygulamasına açıklık getirildi.