Resmi Gazete'de yayımlandı! Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj yükseltildi
Kısa vadeli mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları, 5 ay aradan sonra yeniden yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 6 aya kadar vadeli hesaplarda oran yüzde 15’ten yüzde 17,5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı. Söz konusu oranlara son düzenleme, 1 Şubat’ta yapılmıştı.
Kısa vadeli mevduat hesapları ile yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranlarında 5 ay sonra yeniden artışa gidildi. Karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi.
Buna göre, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.
En son 1 Şubat'ta düzenlenmişti
Stopaj artışı, özellikle kısa vadeli tasarruf araçlarını tercih eden yatırımcıları etkileyebilir. Söz konusu oranlar, en son 1 Şubat'ta yapılan düzenlemeyle artırılmıştı.