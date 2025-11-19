Resmi Gazete'de yayımlandı: Naylon iplik ithalatına 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük getirildi

Naylon ve diğer poliamidlerden üretilen ipliklerin ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturmasının tamamlanmasının ardından, söz konusu ürün gruplarına 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanacağı açıklandı. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ve ilgili tebliğ ile duyuruldu.

Karara göre, 5402.31, 5402.32, 5402.51 ve 5402.61 GTİP numaralı ürünlerin ithalatında 21 Kasım'dan itibaren kilogram başına sırasıyla 0,24 dolar, 0,23 dolar ve 0,22 dolar ek mali yükümlülük alınacak.

Aynı düzenleme kapsamında, 5402.45 GTİP numarasındaki "diğerleri, naylondan ve diğer poliamidlerden" başlıklı ürün için de kilogram başına 0,0475 dolar, 0,045 dolar ve 0,0425 dolar tutarında ek mali yükümlülük uygulanacağı hükme bağlandı.

Tarife kontenjanı da belirlendi

Cumhurbaşkanı kararında, bazı ülke ve gümrük bölgelerinin bu önlemden muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı da tanımlandı. Buna göre, her dönem için toplam kontenjan miktarı 2 bin 986 ton olarak belirlendi. Ancak bir ülke veya gümrük bölgesine verilecek kontenjan miktarı dönem başına 995 tonu aşamayacak.