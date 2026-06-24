Resmi Gazete'de yayımlandı: Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme

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Ticaret Bakanlığı, kuyumculuk sektörünü ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında tüketicilerin daha şeffaf şekilde bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taşlar, "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" ya da Bakanlığın uygun göreceği benzer ifadelerden en az biri kullanılmadan satışa sunulamayacak.

Etiket, sertifika ve reklamlarda yer alacak

Söz konusu ibarelerin ürün etiketleri, sertifikalar, faturalar, internet siteleri ile reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde belirtilmesi gerekecek.

Düzenleme ile tüketicilerin doğal taşlar ile laboratuvar ortamında üretilen taşlar arasındaki farkı daha net şekilde görebilmesi amaçlanıyor.

Satış alanları da ayrılacak

Yönetmelik değişikliği yalnızca ürün bilgilendirmesiyle sınırlı kalmadı. Sentetik ve doğal kıymetli taşların mağazalarda farklı vitrin ve bölümlerde satışa sunulması zorunlu hale getirildi.

E-ticaret platformlarında ise söz konusu ürünlerin ayrı kategoriler altında listelenmesi gerekecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin uygulanmasından Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.