Resmi Gazete'de yayımlandı: Takvim belli oldu! 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olan mükellefler açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yüksek tutarlı vergi borcu bulunan mükellefleri kamuoyuyla paylaşacak. Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte duyurunun takvimi netleşti.

Buna göre, her bir vergi dairesine 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu ya da kesinleşmiş vergi ve cezası bulunanların isimleri açıklanacak.

Önce vergi dairelerinde sonra internette

İlan süreci kapsamında listeler, 1-15 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan panolarında yer alacak. Ardından, 16-30 Aralık 2025 döneminde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacak.

Tebliğe göre, takas ve mahsup başvurusu kabul edilen mükellefler ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar; ayrıca sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası bu kurumlara ait şirketlerin 31 Aralık 2004 ve öncesine ait borçları açıklama kapsamının dışında tutulacak.