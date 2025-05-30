Resmi Gazete'de yayımlandı: Tasarruf Finansman Şirketleri'nde yeni dönem! İlave kurallar getirildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerine dair yönetmelikte yapılan değişikliklerle sektöre daha fazla şeffaflık, denetim ve kurumsallık getiriliyor. Tüzel kişilere yönelik işlemler sınırlandırıldı, şube açılışları için gerekli özkaynak miktarı artırıldı. Ayrıca gayrimenkul edinimi kısıtlanırken, yöneticilere yönelik atama ve eğitim şartları da netleştirildi. İşte gelen önemli düzenlemeler…
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerinde şeffaflık, güven ve kurumsallığı artırmak amacıyla yönetmelikte önemli değişikliklere gidildi. 'Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında, müşteri haklarını korumaya yönelik kapsamlı adımlar atıldı.
Yeni düzenlemeyle kurumsal yapının güçlendirilmesi amaçlanıyor
Yapılan düzenlemeyle, katılım finansman modellerinde güvenliği artırmak, sözleşme süreçlerini daha net hale getirmek ve şirketlerin fon yönetiminde hesap verebilirliği sağlamak hedefleniyor. Ayrıca yöneticilerin atanması ve eğitimiyle ilgili yeni şartlar getirilerek kurumsal yapının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Yeni kurallar çerçevesinde öne çıkan başlıklar şöyle:
• Tasarruf finansman şirketlerinin gerçek kişilere yönelik faaliyetlerinin önceliklendirilmesi için, tüzel kişilerle yapılan işlemlere sınırlamalar getirildi.
• Şube açılışı için gerekli asgari özkaynak tutarı artırılırken, sözleşme büyüklüğü de özkaynakla orantılı olarak sınırlandı.
• Müşterilere yapılacak finansman ödemeleri ve iadelerin zamanlaması, hak kayıplarını önleyecek şekilde yeniden düzenlendi.
• 'Tasarruf fon havuzu' hesaplarını şirket hesaplarından ayırmayan ya da fonları sözleşme dışı kullandığı tespit edilen şirketlerin en az bir ay boyunca yeni sözleşme yapmaları yasaklandı.
• Şirketlerin gayrimenkul yatırımlarına da kısıtlama getirildi. Ana faaliyet için edinilen taşınmazlar ve alacaklardan kaynaklı edinilenler hariç, yeni gayrimenkul alımları yasaklandı.
• Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcılarına yönelik atama ve eğitim şartları netleştirilerek yönetim kadrolarında kurumsallık artırıldı.