Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerinde şeffaflık, güven ve kurumsallığı artırmak amacıyla yönetmelikte önemli değişikliklere gidildi. 'Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında, müşteri haklarını korumaya yönelik kapsamlı adımlar atıldı.

Yeni düzenlemeyle kurumsal yapının güçlendirilmesi amaçlanıyor

Yapılan düzenlemeyle, katılım finansman modellerinde güvenliği artırmak, sözleşme süreçlerini daha net hale getirmek ve şirketlerin fon yönetiminde hesap verebilirliği sağlamak hedefleniyor. Ayrıca yöneticilerin atanması ve eğitimiyle ilgili yeni şartlar getirilerek kurumsal yapının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni kurallar çerçevesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

• Tasarruf finansman şirketlerinin gerçek kişilere yönelik faaliyetlerinin önceliklendirilmesi için, tüzel kişilerle yapılan işlemlere sınırlamalar getirildi.

• Şube açılışı için gerekli asgari özkaynak tutarı artırılırken, sözleşme büyüklüğü de özkaynakla orantılı olarak sınırlandı.

• Müşterilere yapılacak finansman ödemeleri ve iadelerin zamanlaması, hak kayıplarını önleyecek şekilde yeniden düzenlendi.

• 'Tasarruf fon havuzu' hesaplarını şirket hesaplarından ayırmayan ya da fonları sözleşme dışı kullandığı tespit edilen şirketlerin en az bir ay boyunca yeni sözleşme yapmaları yasaklandı.

• Şirketlerin gayrimenkul yatırımlarına da kısıtlama getirildi. Ana faaliyet için edinilen taşınmazlar ve alacaklardan kaynaklı edinilenler hariç, yeni gayrimenkul alımları yasaklandı.

• Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcılarına yönelik atama ve eğitim şartları netleştirilerek yönetim kadrolarında kurumsallık artırıldı.