Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO'nun dört petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne (TPAO) ait dört petrol arama ruhsatının süresini uzattı ve iki yeni ruhsat tahsis etti. Konuyla ilgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TPAO'nun Kırıkkale ve Tekirdağ illeri sınırları içinde yer alan, toplam 113.141 hektarlık dört petrol arama ruhsatının geçerlilik süresi, 09.07.2025'ten 09.07.2027'ye kadar iki yıl daha uzatıldı.

İki yeni petrol arama ruhsatı

Ayrıca MAPEG, TPAO'ya Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş illerini kapsayan 61.710 hektarlık alan ile Adıyaman ve Gaziantep illerini içeren 30.637 hektarlık alan için beş yıllık iki yeni petrol arama ruhsatı verdi.