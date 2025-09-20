Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'de yeni bir banka faaliyete geçiyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası AŞ’nin faaliyet göstermesine onay verdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, ilgili yönetmelikler ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, daha önce kuruluş izni verilen Adil Katılım Bankası AŞ’ye faaliyet izni tanındı.

BDDK’nın 23 Mayıs 2024 tarihli ve 10914 sayılı kararı ile kurulan banka, BDDK'nın 20.09.2025 tarihli ve 33023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla faaliyet izni almış oldu.