Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'nin dört ülkeyle anlaşmaları yürürlüğe girdi

Türkiye'nin Romanya, Maldivler, Malezya ve Malta ile yaptığı anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanunlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Mart 2022'de İstanbul'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Uygun Görülen Alanlarda Gerçekleştirilecek Projelerin Finansmanı Hakkında Anlaşma'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 7560 sayılı kanun, Resmi Gazete'de yer aldı.

Ayrıca 4 Kasım 2024'te İstanbul'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın onaylanmasını öngören 7561 sayılı kanun da yayımlandı.

Bununla birlikte, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi'nin 30 Ekim 2024 Tarihli ve 01/2024 Sayılı Kararı'nın 31 Ekim 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere onaylanmasına ilişkin 7562 sayılı kanun da Resmi Gazete'de yer aldı.

Son olarak, 23 Ocak 2015'te Valetta'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması'nın onaylanmasını öngören 7563 sayılı kanun da yayımlandı.

Kanunların, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.