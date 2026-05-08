Resmi Gazete’de yayımlandı: Yazarkasalardaki değişiklik yürürlüğe girdi

Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 593 ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) üzerinden elektronik belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar netleştirildi.

Yeni düzenleme kapsamında, kayıtlı ekonominin desteklenmesi, elektronik belge kullanımının yaygınlaştırılması, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve tahsilat bilgilerini içeren bütünleşik belge yapısının oluşturulması amaçlanıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), hangi e-belgelerin yeni nesil cihazlar üzerinden düzenlenebileceğini teknik kılavuzlarla belirleyecek. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 509 kapsamında yer alan ve GİB’in dijital platformlarında yayımlanacak kılavuzlarda belirtilen e-belgeler, YN ÖKC’ler aracılığıyla düzenlenebilecek.

Üreticilere teknik yeterlilik şartı

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz üreticilerinin, cihazlar üzerinden e-belge hizmeti sunabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunmaları ve teknik yeterlilik koşullarını karşılamaları gerekecek.

GİB, belge türü, mükellefin e-belge sistemine kayıtlı olup olmaması ve teknik gerekliliklere göre farklı uygulama kriterleri belirleyebilecek.

Belgeler elektronik imzayla onaylanacak

Yeni Nesil ÖKC’ler üzerinden düzenlenen e-belgeler, cihazların mali sertifikaları kullanılarak elektronik ortamda imzalanacak. Bu imzalar, iş sahibi veya yetkili kişilerin imzası yerine geçerli sayılacak.

Cihazların teknik incelemeleri ise Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK tarafından yürütülecek. E-belge düzenleme yetkisi verilen cihaz marka ve modelleri ile bu cihazların düzenleyebileceği belge türleri GİB’in resmi internet sitelerinde ilan edilecek.

Üreticilerin sorumluluğu artıyor

Düzenlemeyle birlikte, Yeni Nesil ÖKC üreticilerine önemli sorumluluklar da getirildi. E-belge düzenleme izni alan üreticiler; belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi, saklanması ve sistem altyapısının işletilmesi konusunda özel entegratörlerle aynı yükümlülüklere tabi olacak.

Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğlerde özel entegratörler için belirlenen kurallara uymayan üreticiler hakkında ise vergi mevzuatındaki ceza hükümleri uygulanacak.

Yeni düzenleme yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.