Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli malı belgesi için yeni kriter
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli üretimi teşvik eden “Yerli Malı Tebliği”nde önemli değişikliklere gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile tebliğe “Yerli Katkı Oranı Raporu” tanımı eklenirken, yerli katkı oranı yüzde 51’in altında kalan ürün ve girdiler için rapor artık ilgili oda veya borsa tarafından hazırlanacak. Bu rapor, yerli malı belgesi düzenlenirken esas alınacak temel belge olacak.
Yerli malı tebliğinde değişikliğe gidilerek, tanım maddeleri arasına "Yerli Katkı Oranı Raporu" tanımı eklendi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Yeni düzenleme ile yerli katkı oranı yüzde 51'in altında kalan ürün ve girdiler için üreticinin talebi doğrultusunda ilgili oda veya borsa tarafından bir rapor hazırlanacak ve bu raporda yerli malı belgesi düzenlenmesinde temel alınacak.
Yerli yazılım ürünleri için belge şartı
Yazılım ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilmesi için bakanlık tarafından verilen Teknolojik Ürün Belgesi zorunlu olacak. Bu belgeye sahip yazılımlar için düzenlenen yerli malı
belgelerinde, "Yerli Katkı Oranı" yüzde 100 olarak kabul edilecek.
Tebliğde, yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin kriterler de güncellendi. Bakım, onarım, amortisman, enerji, Ar-Ge ve tasarım gibi genel giderler tanımlandı.
Yurt içi üretim girdileri, menşe kontrolü ile değerlendirilecek. Belgeli girdiler oranlarına göre, belgeli olmayanlar için "Yerli Katkı Oranı Raporu" düzenlenecek. Elektrik, su ve doğalgaz girdileri ile Türkiye'de tescilli fikri ve sınai mülkiyet hakları ürün maliyetine yüzde 100 yerli katkı olarak dahil edilecek. Değişiklikler, düzenlemelere göre, bugün, 5 Kasım ve 1 Ocak 2026 tarihlerinde kademeli olarak yürürlüğe girecek.