Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli malı belgesi için yeni kriter

Yerli malı tebliğinde değişikliğe gidilerek, tanım maddeleri arasına "Yerli Katkı Oranı Raporu" tanımı eklendi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Yeni düzenleme ile yerli katkı oranı yüzde 51'in altında kalan ürün ve girdiler için üreticinin talebi doğrultusunda ilgili oda veya borsa tarafından bir rapor hazırlanacak ve bu raporda yerli malı belgesi düzenlenmesinde temel alınacak.

Yerli yazılım ürünleri için belge şartı

Yazılım ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilmesi için bakanlık tarafından verilen Teknolojik Ürün Belgesi zorunlu olacak. Bu belgeye sahip yazılımlar için düzenlenen yerli malı

belgelerinde, "Yerli Katkı Oranı" yüzde 100 olarak kabul edilecek.

Tebliğde, yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin kriterler de güncellendi. Bakım, onarım, amortisman, enerji, Ar-Ge ve tasarım gibi genel giderler tanımlandı.

Yurt içi üretim girdileri, menşe kontrolü ile değerlendirilecek. Belgeli girdiler oranlarına göre, belgeli olmayanlar için "Yerli Katkı Oranı Raporu" düzenlenecek. Elektrik, su ve doğalgaz girdileri ile Türkiye'de tescilli fikri ve sınai mülkiyet hakları ürün maliyetine yüzde 100 yerli katkı olarak dahil edilecek. Değişiklikler, düzenlemelere göre, bugün, 5 Kasım ve 1 Ocak 2026 tarihlerinde kademeli olarak yürürlüğe girecek.