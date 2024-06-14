Resmi rezerv varlıkları Mayıs'ta yüzde 15,6 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 30,3 artarak 76,5 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,7 artarak 59,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 5,0 azalarak yaklaşık 45,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 37,8 milyar ABD doları anapara, 7,7 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 44,0 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 17,0 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,5 azalarak 50,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."