Resmi veriler yayınlandı: Türkiye, et enflasyonunda Avrupa birincisi!

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nde Ocak 2025 enflasyonunu yüzde 2,5 olarak açıkladı.

Eurostat'ın web sitesinde yer alan bilgi, Türkiye'nin Avrupa'da en yüksek et enflasyonuna sahip olduğunu gösterdi. Verilere göre Türkiye ocak ayında yıllık yüzde 36,7'lik et enflasyonuyla Avrupa'da birinci sırada yer alıyor.

Türkiye'ye en yakın ülke Euro para birimini kullanan İzlanda. Bu ülkedeki et enflasyonu yüzde 5,3 olarak kayda geçti. Polonya ve Portekiz yüzde 4,8'le İzlanda'yı takip etti.

Et fiyatları dört Avrupa ülkesinde geriledi. Slovakya'daki yıllık enflasyon eksi 1,2 olurken, bu ülkeyi eksi 0,7'yle Finlandiya, 0,6'yla Fransa, eksi 0,1'le Almanya takip etti.

Avrupa ortalaması ne?

Euro Bölgesi'ndeki ortalama enflasyon yüzde 1,45 olurken, Avrupa Birliği'nin tamamındaki ortalama yüzde 2 olarak açıklandı.