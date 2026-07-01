Restoran menülerinde yeni dönem: Kalori bilgisi zorunlu oldu

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Restoran ve kafelerde sağlıklı beslenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan yeni düzenleme kapsamında zincir restoranlarda menülerde kalori bilgisi gösterilmesi uygulaması 1 Temmuz itibarıyla başladı.

Yeni uygulamayla birlikte tüketiciler, sipariş vermeden önce ürünlerin yalnızca fiyatını değil, içerik ve kalori değerlerini de görebilecek. Kalori hesaplamalarının uluslararası kabul görmüş standartlara göre hazırlanacağı belirtildi.

İlk etapta zincir restoranlarda uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek uygulamanın ilk aşamada zincir restoranlarda hayata geçirileceği, ilerleyen süreçte ise kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılacağı bildirildi.

8 bin gıda denetçisi sahada olacak

Yeni düzenlemenin uygulanması Bakanlığa bağlı 8 bin gıda denetçisi tarafından takip edilecek. Denetimlerde menülerde kalori bilgilerinin mevzuata uygun şekilde yer alıp almadığı kontrol edilecek.