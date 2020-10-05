Restoran müşterilerinin oranı ağustosta yüzde 15 arttı

05 Ekim 2020

Metro Türkiye ile Nielsen iş birliğiyle gerçekleştirilen, otel ve restoran müşterilerinin COVID-19 dönemindeki davranış ve beklentileri mercek altına alan tüketici araştırmasının sonuçları açıklandı.

Metro Türkiye'nin pandemi ve mutfağa dönüş sürecinde işletmelere müşterilerinin beklentilerini doğru bir şekilde anlamalarını sağlamayı ve bu konularda aksiyon alabilmeleri için yol göstermeyi amaçladığı araştırma, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1.222 kişi ile gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, temmuzda restoran ziyaret edenlerin oranı yüzde 63 iken ağustosta bu rakam yüzde 78'e çıktı. Otel ziyaretlerinde en çok önem verilen konuların başında yüzde 69 ile temizlik gelirken, tüketicilerin restoranlarda en dikkat ettiği uygulama ise yüzde 70 ile mesafeli oturma düzeni oldu.

Tüketicilerin, pandemi döneminde küçük işletmelere olan güvenini sürdürdüğünü gösteren araştırmaya göre, küçük işletmelerin de içerisinde yer aldığı orta fiyat aralığındaki restoranların tercih edilme oranı yüzde 65, zincir restoranların ise yüzde 67 oldu. Ayrıca tüketicilerin restoranları tercih ederken sosyal medya hesaplarına bakma oranı yüzde 26'dan yüzde 33'e yükselirken internet sitelerine bakılma oranı ise yüzde 24'ten yüzde 29'a çıktı.

Restoranlarda en çok dikkat edilen konu mesafeli oturma

Araştırma sonuçlarına göre, restoranlara giden katılımcılar çoğunlukla deneyimlerinden memnun kaldı ve en beğendikleri önlem mesafeli oturma düzenlemeleri oldu.

Restoranlarda, ağustosta sterilizasyon işlemleri daha fazla önem kazandı. Ek olarak katılımcılar bu dönemde mesafeli oturma düzeni ve kalabalık ziyaretçi alınmaması gibi önlemlerin olup olmadığına daha fazla dikkat etmeye başladı. En çok öne çıkan önlemlerin başında (temmuz yüzde 74, ağustos yüzde 71) mesafeli oturma düzeni geldi.

Restoran müşterilerinin bireysel önlemlere verdiği önem de raporun dikkat çekici bir diğer verisi oldu. Katılımcıların mesafeli oturma dışında dikkat ettikleri başlıca önlem çalışanların koruyucu malzemeler kullanması (temmuzda yüzde 64, ağustosta yüzde 57) oldu. Bunu ziyaretçilere dezenfektan, maske ve eldiven verilmesi, dışarıda oturma seçeneği sunulması, temassız ödeme ve teslimat seçenekleri takip etti.

Ayrıca, pandemi özelinde çalışan ve ziyaretçilerin ateşinin düzenli olarak ölçülmesi ve tek kullanımlık çatal bıçak tercihi, müşterilerin önem verdikleri önemli diğer noktalar oldu.

Mahalledeki restoranların tercih edilme oranı arttı

Pandemi döneminde ortaya çıkan diğer bir önemli husus da tüketicilerin tanıdık mekanlara duyduğu güven oldu. Araştırmaya göre evlere yakın ve mahallede bilinen işletmeler eskiye göre daha fazla tercih ediliyor, diğer yandan zincir restoranların kurumsallığına olan güven devam ediyor.

Ayrıca, araştırmaya göre, kurumsal yerlerin riski daha fazla minimize edeceğine inanılıyor. En fazla ziyaret edilen restoranlar yüzde 67 ile zincir restoranlar olurken, onu yüzde 65 ile küçük işletmelerin de içinde yer aldığı orta fiyat aralığındaki restoranlar, yüzde 33 ile yüksek fiyatlı restoranlar izledi.

Tüketicilerin, gidecekleri restoran sosyal medya hesaplarını incelemesinin oranı dikkat çekerken, her üç kişiden biri ziyaret edeceği işletmenin sosyal medya hesabını kontrol etti. Temmuzda yüzde 26 olan bu oran, ağustosta yüzde 33'e yükseldi. İnternet sitelerine bakılma oranı ise aynı şekilde artış göstererek yüzde 24'ten yüzde 29'a çıktı.

Otellerde en çok temizliğe dikkat ediliyor

Oteller için ağustosta en çok önem verilen tedbirler yüzde 69 ile temizlik, yüzde 53 ile otel odalarında alınan önlemler, yüzde 47 ile otel restoranlarındaki tedbirler oldu.

Tüketicilerin dikkat ettiği diğer önlemler ise yüzde 46 ile personel, yüzde 45 ile plaj, yüzde 44 ile giriş, yüzde 41 ile havuz kenarı, yüzde 37 ile resepsiyon ve lobi, yüzde 29 ile asansörler, yüzde 28 ile otele ulaşım/otopark, yüzde 26 ile oda servisi ve ortak kullanım alanları, yüzde 24 ile umumi tuvaletler, yüzde 23 ile koridorlar, yüzde 20 ile oyun alanı şeklinde sıralandı.

"Bu sonuçlara dayanarak ürün geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz"

Açıklamada araştırmaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Metro Türkiye Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü Seçil Demiralp, bu araştırmadan önce müşterilerin beklentisine paralel şekilde hijyeni göz önünde bulundurarak hem oteller hem de restoranlar için ürün gamına yeni ürünler eklediklerini hatırlattı.

Bu araştırmadan da tüketici taleplerine ve beklentilerine dair sektörü çok yakından ilgilendiren, işletmelere katkı sağlayacak önemli geri bildirimler elde ettiklerini kaydeden Demiralp, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sonuçlara dayanarak ürün geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Örneğin, tüketicilerin çok önem verdiği temizlik konusunda tek kullanımlık kullan-at ürünlere, yatak çarşafı & nevresim gibi tek kullanımlık kişiye özel ürünlere raflarımızda yer veriyoruz. Tüm bunların yanı sıra müşterilerimizin önümüzdeki sezona hazırlıklı girmesine yardımcı olacak ürünler için çalışmalarımızı tamamladık. Kış dönemi yaklaşırken restoranlarda açık ve kapalı alanlarda kullanılabilecek ürünlere raflarımızda yer vereceğiz."

"Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin önemi arttı"

Seçil Demiralp, dijitalleşmenin artan önemine dikkati çekerek, pandemi döneminin hotel, restoran ve hazır yemek (HoReCa) sektöründe ayak sesleri bir süredir duyulan dijital devrimi hızlandırdığını bildirdi.

Hijyen ve sosyal mesafe konusunda artan hassasiyetin de etkisiyle, QR kod, online ödeme, temassız teslimat ve rezervasyon gibi dijital çözümlere talebin arttığını anlatan Demiralp, şu bilgileri verdi:

"Çok yeni, çok hızlı, kişiye özel ve sürekli gelişen bir dijital çözüm sunma çağındayız. Metro Türkiye olarak müşterilerimize onların da müşterisini anlayarak işlerini en verimli hale getirebilmelerine katkıda bulunmak için dijital çözümler sunuyoruz. Sektöre öncülük ettiğimiz çalışmalara ve sektörü daha da ileri taşıyan çözümlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA