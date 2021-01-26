Restoran ve kafeler de mücbir sebepte olmalı

Salgın kaynaklı “mücbir sebep” hali, kapsamı daraltılarak yeniden uygulamaya konuldu. Düzenlemeyle, faaliyetleri durdurulan sinema salonları, kahvehane, kıraathane, internet kafe, bilardo salonu, lokal ve çay bahçesi ile halı saha işyerleri 1 Aralık 2020’den tekrar faaliyete başlayana kadar, KDV, muhtasar, Form Ba-Bs, e-defter beyannamelerini vermeyecekler, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecekler. TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, faaliyetleri kısıtlandığı için yüksek ciro kaybına uğrayan lokanta, kafe gibi işletmelerin de kapsama alınmasının daha doğru olacağını söyledi. COVID-19’un ekonomiye olan etkilerinin azaltılması amacıyla, salgın ve kısıtlamalardan etkilenen işyerlerine yönelik getirilen mücbir sebep hali, bu kez kapsamı daraltılarak yeniden uygulamaya sokuldu. Resmi Gazete’de yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 524 sayılı VUK tebliğine göre, mücbir sebep kapsamına, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle faaliyetlerine ara verilen veya faaliyetleri durdurulan işyerleri giriyor. DÜNYA’nın Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemelere göre mücbir sebep kapsamına büyük çoğunluğunu kahve ve kıraathanelerin oluşturduğu 111 bin 920 işletme giriyor.

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada kararın olumlu olduğunu ancak lokanta, kafe gibi faaliyetleri kısıtlandığı için yüksek oranlı ciro kaybına uğrayan işletmelerin de kapsamda olmasının daha doğru olacağını bildirdi.

COVID-19 ile ilgili 2020 yılı Nisan ayında ilan edilen ilk mücbir sebepte, faaliyetleri durdurulanlar yanı sıra pandemi sebebiyle işleri etkilenen birçok işyeri kapsamda yer alırken, bu kez kapsam daraltıldı. İkinci mücbir sebep kapsamına, faaliyetleri tamamen durdurulan işyerleri girecek. İçişleri Bakanlığı 18 Kasım 2020’de yayınladığı genelge ile sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerini durdurmuştu. Bu işyerleri 1 Aralık 2020’den itibaren, faaliyete tekrar başlayana kadar, KDV, muhtasar, Form Ba-Bs,e-defter beyannamelerini vermeyecekler, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecekler.

Mücbir sebep ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, faaliyetine geçici süre ara verilen mükelleflerin vergilerini tebliğ ile ertelediklerini bildirdi. Elvan’ın twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: “Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini yayınladığımız tebliğ ile erteledik. Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına aldık. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı gün sonuna kadar uzatıldı.”

Emre Kartaloğlu: Tam kapasiteyle çalışamayan işyerleri de olmalıydı

Düzenlemenin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mükelleflerin yanında olduğunu hssettirmesi açısından olumlu br uygulama olduğunu belirten TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, ancak kararın geç açıklandığını aktardı. Düzenlemenin beyanname vermenin son gününden çok önce yapılmasının daha doğru olacağının altını çizen Kartaloğlu, bu dönemde bazı işletmelerin beyannamelerini verdiklerini söyledi. Tebliğde, hangi sektörlerin kapsamda olduğunun açıkça belirtilmediği ve İçişleri Bakanlığı Genelgesine atıfta bulunulduğuna dkkat çeken Kartaloğlu, “Gelir İdaresi Başkanlığınca bu sektörlerin açıklanması ve ilan edlmesi daha uygun olurdu. Çünkü İçişler Bakanlığının farklı tarihlerde farklı düzenlemeler ve uzatma kararları bulunuyor” dedi. Tamamen kapatılmayan kafe, restoran tarzı sadece paket servis hizmeti veren kuruluşların kapsamda olmadığının altını çzen Kartaloğlu, “Tam kapasiteyle çalışamayan ve zor günler geçiren mükelleflerin de kapsamda olmasının daha uygun olacağı değerlendirlmektedr” şeklinde konuştu. Kartaloğlu, kapsama giren işletmelern bazı beyannameler vermeyeceklerini ancak, kapalı olsalar bile gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini vermek zorunda olduklarını ifade etti.

Yılmaz Sezer: Ekonomiyi ilgilendiren karardı ama geç oldu

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yılmaz Sezer, yeni ve kapsamlı bir mücbir sebep ilanının gerekli olduğunu sürekli dile getirdiklerini hatırlattı. Bunun bir zorunluluk olduğunu ancak geç kalındığını dile getiren Sezer, “Keşke ülke ekonomisini çok yakından ilgilendiren böyle kararları zamanında almış olabilseydik. Çünkü zamanında yapılmayan müdahaleler için daha sonrasında maalesef daha sert müdahaleler yapılması gerekiyor” dedi. Başvuruları devam eden 7256 sayılı yapılandırma kanununa, önceki mücbir sebep kapsamında ertelenen ödemelerin dahil edilmediğine dikkat çeken Sezer, zaten kapalı olan işletmelerin hem ertelenen yükümlülükleri hem de cari dönem yükümlülüklerini aynı anda yerine getirmesinin çok zor olduğunun altını çizdi.