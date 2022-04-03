Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi kapsamında açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, projenin esnaf için önemine dikkat çekti.

Saha uygulaması Antalya'nın Kepez ilçesinde başlayacak proje kapsamında eğitim tırı hazırlandığını söyleyen Palandöken, eğitim tırında “Dijital Pazarlama”, “Arama Motoru Pazarlama”, “Sosyal Medya Pazarlama” ve “Yeni Normalde Pazarlama” eğitimlerinin verileceğini bildirdi.

Eğitimlerle lokantacı esnafının pratik bilgiler öğreneceğini vurgulayan Palandöken, "Program kapsamında işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor." ifadesini kullandı.

Eğitim tırı 20 ilde gezecek

Palandöken, söz konusu projeyle restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrim içi ve dışı eğitim programı da tasarlandığını aktardı.

Projenin Şubat 2021'de başladığını ve aralık ayına kadar devam edeceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Gıda sektöründe çalışan esnafın dijital yeteneklerini artırmayı amaçlayan projede, salgın gibi olağanüstü durumlarda iş potansiyellerinin korunması ve gelirlerin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında hazırlanan eğitim tırı, 20 ilde gezecek ve her ilde eğitim yaparak, projenin bilinirliğini artıracak. Salgınla değişen müşteri davranışlarına göre, mobil telefonlar online siparişte en çok kullanılan araç haline geldi."