Restoran ve kafeler ocak sonrasına dayanamaz

Restoran ve kafelerin önümüzdeki ay açılmaması durumunda sektörü çok zor günlerin beklediğini söyleyen Happy Moon’s Grup Başkanı Hüseyin Aymutlu, “İşletmeler martta, nisanda açılırsa sektörle ilgili sıkıntı çok büyük olur. Yüzde 30- 40 kayıp yaşanır, el değiştirmeler artar” dedi. Happy Moon’s Grup’un, 2020 yılına yönelik değerlendirmeleri ve gelecek dönem hedefl eri ile ilgili düzenlenen online toplantıda konuşan Hüseyin Aymutlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve yalnızca gel al ve online servis hizmeti veren kafe ve restoranların önümüzdeki ay açılmaması durumunda yaklaşık yüzde 30-40’ının kepenklerini kapatmak zorunda kalacağına dikkat çekti. Aymutlu, ikinci kapanmayı yeni yılın ilk çeyreğinde beklediklerini, bu nedenle hazırlıksız yakalandıklarını aktararak sektörün ocakta açılması durumunda sıkıntının çok olmayacağını, mart-nisan gibi açılması durumunda ise kendilerini zor günlerin beklediğini ifade etti.

Sektörde zihinsel çöküş var

Aymutlu, “ Sektörde zihinsel çöküş görüyorum. Bu nedenle ilkinden farklı olarak ikinci kapanma süreci sektör açısından daha yorucu geçiyor” dedi.

Kiralar konusunda ise mal sahipleriyle tam bir anlaşma ortamı sağlanamadığını aktaran Aymutlu, “Yüksek kiralar ödediğimiz için yeni açıklanan destek ve teşvikler sektörün geneline yarasa da bize yansıması az olur. Zira cadde ve AVM’lerde 100 bin TL’nin altında kira ödemiyoruz. Devletten beklentimiz maddi yardım değildi aslında. Mal sahipleriyle bir orta yol bulunması konusu daha önemli. Zira mal sahibine diyoruz ki ‘bak biz kapalıyız kimse mağdur olmasın çözüm bulalım’. Hiç ya da yüzde 50 kira alan mal sahiplerimiz olduğu gibi bu haldeyken yüzde 100 kira alan mal sahiplerimiz de var. Bundan sonra en çok istediğimiz şey ne zaman açılış olacağıyla ilgili net bir bilgi. Sektörde faaliyet gösteren 200 bine yakın küçük ve büyük işletme olduğu düşünülerek hareket edilmeli” diye konuştu.

Paket servis cironun yüzde 2-3’ünü geçmez

Aymutlu’nun verdiği bilgilere göre yeme içme sektörünün yıllık toplam cirosu 120 ile 125 milyar TL arasında değişiyor. Bünyesinde Happy Moon’s Cafe, Happy Moon’s İKON, Manhattan ile BOB’S markalarını bulunduran Happy Moon’s Grup’un şu anda 35 şubesi bulunuyor. Halihazırda sadece 3 şubede paket servis yaptıklarını ifade eden Aymutlu, “Şubelerimizin her birinde günlük paket cirosu 1.000 – 1.500 TL. 4 kişi çalıştırıyoruz. Paketin bize pozitif herhangi bir katkısı yok. Hatta mal sahibi ‘İşletmeniz açık, paket servis de yapıyorsunuz, kazanımınız var’ diyerek, kirayı hiç indirmemeye çalışıyor. Paket servisin ciro içindeki payı yüzde 2-3’ünü geçmez” dedi.

PERSONELLERİMİZ YÜZDE 20’Sİ MEMLEKETİNDEN DÖNMEDİ

İlk kapanmanın ardından açılan restoranlarında personelin yüzde 50’si ile çalıştıkları bilgisini veren Hüseyin Aymutlu, kalan personelin ise kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını söyledi. İşlerin pandemi öncesinin yüzde 70’ine ulaşması ile kalan personeli de çağırdıklarını aktaran Aymutlu, “Personelimizin yüzde 15-20’si memleketinde olduğunu, gelmeyeceğini söyledi. Eskiden Anadolu’dan İstanbul’a gelenler, şimdi İstanbul’dan tekrar Anadolu’ya döndü” dedi