Restoran ve kafelere destek ödemesi
Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi ile cirosu yüzde 50 azalan işletmelere 2 bin ile 40 bin lira arasında ciro kaybı destek ödemesi yapılacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.
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