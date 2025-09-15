Restorancının masasında da “fahiş fiyat” bulunuyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’de yeme-içme sektörü, son dönem­de artan maliyetler ve azalan tüketici alım gücü ara­sında sıkışıp kalmaktan şika­yetçi. İşletmeler, yüksek enf­lasyon, kira ve enerji giderleri karşısında ayakta kalmaya ça­lışırken, kamuoyunda oluşan “fahiş fiyat” algısının sorum­lusu olmaktan dertli. Sektör temsilcileri, menüdeki fiyat­ların keyfi artışlar değil, doğ­rudan maliyetlerin bir yansı­ması olduğunu vurguluyor ve pandemi sonrası işletme ma­liyetlerinin 3-4 katına çıktığı­na işaret ediyor. İstanbul Tica­ret Odası (İTO) 17. Restoran­lar ve Yiyecek İçecek Komitesi Başkanı Ebru Koralı, “Fiyatlar keyfi değil, maliyetin yansı­ması. Pahalı kavramının algısı mutlaka değişmesi gerekiyor” diyerek sektörün içinde bu­lunduğu zorlu duruma dikkat çekti. Komite ve Meclis Üyesi Yücel Özlap de sektör üzerin­de haksız bir baskı olduğunu söyleyerek, “Bize gelen yükün yarısını bile fiyatlara yansıta­mıyoruz. Giderlerimiz bire üç arttı” dedi.

“Gemiyi kontrollü yüzdürmeye çalışıyoruz”

Komite Başkanı Ebru Kora­lı, komite olarak 3 yıldır görev­de olduklarına dikkat çekerek, göreve geldikleri günden bu yana en önemli konunun pa­halılık olduğuna dikkat çekti. “Bu dönemde bu nedenle çok üstümüze geldiler” diyen Ko­ralı, Yunanistan başta olmak üzere yurtdışı fiyatları ile kar­şılaştırma yapılması nede­ni ile faturanın da kendilerine çıkarıldığını anlattı. Ancak bu sürece nasıl ve neden gelindi­ği noktasında arka planı kim­senin sorgulamadığını anla­tan Koralı, “En basitinden maç yayınları geçen sene 300 bin TL idi. Bu sene buna 3 milyon ödeyen oldu. İklim krizi ve te­darik ile ilgili çok fazla sıkın­tıya göğüs geriyoruz. Örneğin don nedeniyle vişneye ulaşa­madık. Müsilaj nedeniyle mid­yeye bu sene veda ettik. Elekt­riğe 10 bin TL öderken şu an 110 bin TL ödüyoruz” ifade­lerini kullandı. Yücel Özalp ise düşen iş hacimlerine işa­ret ederek, “İşi büyütme değil gemiyi kontrollü yüzdürme derdindeyiz. Yüzde 15-20 oranında çalışmayan restoran var. Günü kurtarmaya çalışan işletme üründen kısıtlamaya gidiyor. Teorik olarak çoğu iş­letme battı ama suni teneffüs­le yaşıyor” diye konuştu. Ko­mie Başkanı Ebru Koralı, sek­tördeki daralmanın istihdam kayıplarına yol açabileceğine de değinerek, acil finansal des­tek mekanizmalarının ve is­tihdamı koruyucu tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Gecede 200-300 bin TL harcayan var”

Türkiye’de alım gücü açı­sından bir uçurum oluştuğuna vurgu yapan Komite ve Meclis Üyesi Yücel Özlap, “Bir kısım gecede 200-300 bin TL harcı­yor. Bir kısım karnını en ucuz şekilde doyurma derdinde. Bu 200-300 bin TL ödeyebilen­ler de zengin yani yeni Türki­ye’nin çocukları. Babalarının parasını harcıyor. Hatta baba­larının harcayamadığı para­ları harcıyor. Ama orta gelirli­nin misafiri geldiğinde ailece yemek yemek istediğinde gi­debileceği makul bir yer yok. Emekliler birçok şeye ulaşa­maz hale geldi. Beyaz yaka da artık tedbirli” diye konuştu.

TOBB verilerine göre, 2023 yılında 2 bin 136 lokanta fa­aliyetini sonlandırdı. Bu ra­kam, kapanan toplam şirketle­rin yüzde 8,25’ini oluşturuyor. 2024 verileri ise daha da endi­şe verici. Kurulan şirket sayı­sı yüzde 10,2 azalırken, kapa­nan şirket sayısı yüzde 21,4 ar­tış gösterdi. Sektör temsilcileri, bu durumu personel maaşla­rındaki yükseliş, kira giderleri ve enflasyonun üzerinde artış gösteren gıda fiyatlarıyla açık­lıyor. Birçok işletmede perso­nel maliyetinin toplam giderle­rin yüzde 50’sini aştığı belirtili­yor. Bu durum, menü fiyatlarını artırma zorunluluğunu berabe­rinde getiriyor. “İş yerini kapat­mak da çok ciddi maliyet” di­yen Ebru Koral, kapatma ma­liyetlerini göze alamayanların işi oluruna bıraktığını söyledi.

Yaklaşık 152 bin işletme faaliyet gösteriyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2,05 artarken restoranların da içinde yer aldığı lokanta ve otel enflasyonu 2,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 32,92 olurken, lokanta ve otellerde bu oran yüzde 33,96 olarak gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre hali hazırda yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe haziran ayı itibari ile 151 bin 913 işletme faaliyet gösterirken bu işletmelerde 909 bin 882 kişi istihdam ediliyor. Söz konusu işletmelerde çalışanların günlük ücreti ise yine aynı veriye göre bin 194 TL seviyesinde bulunuyor.

Kredi kartıyla bahşiş yine gündemde

Yeme-içme sektöründeki bir diğer önemli sorun olan bahşiş sisteminin kayıt altına alınması için de çalışmalar yürütülüyor. Önerilen modelde, bahşişin şeffaf bir şekilde toplanıp çalışanlara adil bir şekilde dağıtılması ve vergilendirilerek kayıtlı ekonomiye dahil edilmesi hedefleniyor. Yücel Özalp, bu sayede hem çalışan haklarının korunacağını hem de işletmeler üzerindeki denetim baskısının hafifletileceğini söyledi. Kasım ayında geri çekilen tasarının yeniden gündeme geldiğini belirten Özalp, 4 yıldır bu konu üzerinde çalıştıklarını aktardı.