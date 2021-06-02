Restoranlarda QR kodlu yeni dönem eylülde başlıyor

Perakende sektörünün buluşma platformlarından olan ve tüm sektör temsilcilerini bir araya getiren Perakende Günleri 2021 kapsamında, salgın nedeniyle verilen aradan sonra sektörün ilk fiziksel etkinliği Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Başkanlar Pandemi Sonrası Perakende Sektörünü Konuşuyor" başlıklı toplantıda, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, perakende sektörünün mevcut durumu ve geleceğini ele aldı.

Sektörde salgınla beraber ortaya çıkan inovatif projelere değinen ETÜDER Başkanı Şahinöz, "Yeni bir sistem geliştiriyoruz. Tüketici yediği-içtiği her şeyin nasıl hazırlandığını, masaya nasıl geldiğini bilecek. Gıda Güvenliği Derneğinin de olduğu 12 STK ile bir sistem geliştiriyoruz. Tüketici, Eylül 2021 itibarıyla restorana girdiğinde QR kod ile sipariş verir gibi, yine QR ile ilgili tedarikçisinin güvenilirliğini görebilecek, yediği ürün güvenli mi diye bakabilecek. Bunu dünyada ilk defa hayata geçiren ülke olacağız." şeklinde konuştu.

"İki önemli yasal düzenleme bekliyoruz"

Perakende sektörünün 2021 yılında borçlanmasının salgın nedeniyle yüzde 30 arttığını belirten BMD Başkanı Sinan Öncel, yüksek faiz ve borçlulukla birlikte perakende sektöründeki firmaların kırılganlığının da arttığını gözlemlediklerini söyledi.

İki önemli yasal düzenleme beklediklerini belirten Öncel, "Bir tanesinin zaten şu anda hazırlandığını biliyoruz, inşallah Meclis'ten geçer. Kapalı kalınan sürede kiranın alınmayacağına dair ve mülk sahipleriyle kiracıları sürekli karşı karşıya getiren bu olumsuz durum için kapalı olunan sürelerde kira alınmaması... Bir de ortak alan işletme giderlerinin şeffaf, adil, hesap verilebilir ve perakendecinin canını acıtmayacak şekilde düzenlenmesi, paylaşım tablolarının net, açık, herkesin görebildiği biçimde bütün kiracılarla paylaşılması noktasında yönetmeliğin yeniden düzenlenmesine ilişkin taleplerimiz var. Bunların gerçekleşmesini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sektör karlılığı yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye kadar düştü"

GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, salgın esnasında sektörün, özellikle 2020'de yüzde 30'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, "2021'in ilk çeyreğinde, pandemi ve enflasyonun etkisine rağmen yüzde 2'nin üzerinde bir büyüme görünüyor. Bununla birlikte 2021'in ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüş bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası'nın her yıl sektör sektör karlılık analizi yaptığını aktaran Aykaç, "Bu analize baktığınızda sektör karlılığı son 5 yılda yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla burada sektörün fiyatların artışına bir etkisi son derece sınırlı, hatta yok diyebiliriz." dedi.

"Bu yıl sonunda girişlerin 5 milyonlara gelmesini ümit ediyoruz"

AYD Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'lere günlük 3,4 milyon civarında giriş gerçekleştiğini belirterek, "Cumartesi de açıldık. Bunun etkisiyle de rakamlar biraz daha yükselecek. Bu yıl sonunda girişlerin 5 milyonlara gelmesini ümit ediyoruz. Salgın öncesinde bu sayı 6,5 milyon seviyesindeydi." dedi.

Altaş, bankaların ise sektörün yeterince yanında olmadığını belirterek, gelinen son noktada bankalardan talepleriyle ilgili dönüş beklediklerini bildirdi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl de salgın döneminde sektöre mal ve hizmet üreten, arka planda görünmeyen tedarikçilerle beraber en büyük yarayı alan sektör olduklarını ve yüzde 70 küçüldüklerini söyledi.

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe ise gelinen noktada kamu desteklerinin devamlılığının, artarak devam etmesinin ve hibe desteklerinin sektör geneli için çok önemli olduğunu vurguladı.