Restoranlardan yüzde 20 indirim kararı: Online platformları boykota hazırlanıyorlar

Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Türkiye genelindeki restoran ve kafelerde yüzde 20 indirim kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Bingöl, son dönemde yaşanan pahalılık ve art arda gelen gıda zehirlenmesi vakalarının sektörü derinden sarstığını belirterek, "Adı konulmamış bir protesto yaşıyoruz" dedi.

Bingöl ayrıca gıda zehirlenmesi haberleri nedeniyle bazı işletmelerde iş kaybının yüzde 90’a ulaştığını söyledi.

Komisyon yüzde 40'ı buluyor

Sektörün uzun süredir online yemek platformlarının yüzde 40'ı bulan komisyon oranlarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Bingöl, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada "Onlardan komisyonların makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz" dedi.

Bingöl, fiyatların yüksek görünmesinin temel nedenlerinden birinin de bu komisyonlar olduğunu belirterek "Vatandaş online platformdan sipariş vermesin. Gelip bizden daha ucuza alsın. Şu an 1000 liralık bir siparişin yalnızca 531 lirası bize kalıyor, gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalı olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumunun önüne geçmek istiyoruz. Böylece vatandaş yüzde 20 daha ucuza alacak" diye konuştu.

Online platformlara boykot uyarısı

Ramazan Bingöl, online platformlara seslenerek, “Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar” dedi.

Restoranların bir boykot başlatmayı düşündüğünü açıklayan Bingöl, vatandaşlardan da destek beklediklerini söyledi.

TÜRES, sektör olarak kendi sipariş sistemlerini kuracaklarını da duyurdu.