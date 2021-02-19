Restoranların ciro kaybı destek başvuruları başladı

ANKARA (DÜNYA) – Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınından etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelerin ciro kaybı destek ödemesi için başvurularının açıldığını duyurdu.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Son başvuru tarih ve saati ise 31 Mart 2020, saat 23:59 olarak belirlendi.

Bir defalık ödeme, 27 Ocak 2021 tarihi itibariyle 2019-2020 vergilendirme dönemlerinde verilen KDV beyannameleri üzerinden hesaplanacak. 2020 cirosunda, 2019 cirosuna göre azalmaya bakılacak. Ödemeler 2 bin TL’den az, 40 bin TL’den fazla olmayacak.