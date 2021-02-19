  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Restoranların ciro kaybı destek başvuruları başladı
Takip Et

Restoranların ciro kaybı destek başvuruları başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelerin ciro kaybı destek ödemesi için başvurularının açıldığını duyurdu.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ANKARA (DÜNYA) – Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınından etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelerin ciro kaybı destek ödemesi için başvurularının açıldığını duyurdu.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Son başvuru tarih ve saati ise 31 Mart 2020, saat 23:59 olarak belirlendi.

Bir defalık ödeme, 27 Ocak 2021 tarihi itibariyle 2019-2020 vergilendirme dönemlerinde verilen KDV beyannameleri üzerinden hesaplanacak. 2020 cirosunda, 2019 cirosuna göre azalmaya bakılacak. Ödemeler 2 bin TL’den az, 40 bin TL’den fazla olmayacak.